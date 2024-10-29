《最后文件》：同道偕行，一种更具传教精神的转变

本届世界主教会议的《最后文件》获得大会的批准，该文件讲述并推动一个以“共融、参与、使命”为核心的教会体验，提出了一种颠覆既定常规的全新视角。

（梵蒂冈新闻网）以同道偕行为题的世界主教会议《最后文件》10月26日获得了全体通过，并立即公布，共155个段落，但不会成为宗座劝谕的内容。教宗方济各决定立即公开这份文件，以便启发教会的生活。“同道偕行之旅不会在会议结束后终止，还包括实施阶段（第9段）”。例如“在日常旅程中，运用同道偕行的咨询和分辨方法，确定具体方式和培育路径，以在教会的各种现实生活中实现可触的同道偕行转变”（第9段）。《文件》中特别指出，要求主教们在透明度和问责制投入更多努力，同时正如圣座教义部部长费尔南德斯枢机所言，目前正在努力为女性提供更多的空间和权力。

《文件》的结构

《最后文件》分为五个部分。第一部分标题为“同道偕行的核心”；第二部分是“一同在伯多禄的船上”，旨在“转变那些构建基督徒团体的关系，这些关系在圣召、神恩和牧职务的交织中塑造了教会的使命”。第三部分“撒网捕鱼”提出了三项密切相关的实践：教会的分辨、决策过程，以及透明度、问责和评估文化。第四部分“丰收的渔获”描述了一个教会扎根之地和朝圣之地的经历发生巨变的时代，如何以新的形式培养恩典交流与联结交汇。最后，第五部分“我也同样派遣你们”关注要采取的首要步骤，即培育所有人同道偕行的传教精神。尤其值得注意的是，《文件》的发展以福音中关于复活的记载为指导（第12段）。

复活主的伤痕仍在流血

《文件》的导言部分（第1-12段）明确指出了这次世界主教会议的本质，即“重温门徒在逾越节晚餐厅内与复活主相遇的体验”（第1段）。此外，同道偕行之旅具有明显的大公性，致力于“推动基督徒圆满可见的合一”（第4段），“这是对梵二大公会议精神的进一步接纳，延续了梵二的‘启示’，并为当今世界重新激发其‘先知性的力量’。”（第5段）。

同道偕行的核心

《文件》的第一部分（第13-48段）从对“天主子民的教会，合一的圣事”（第15-20段）以及“天主子民的圣事根源”（第21-27段）的共同思考开篇。事实上，“正因为过去几年的经验”，“同道偕行”的概念“得到了更深入的理解，甚至获得更为深入的实践”（第28段）。这个概念“越来越多地与人们对教会的渴望联系在一起，教会作为天主的家和家庭，越来越贴近子民，更具亲和力”（第28段）。“简而言之，同道偕行是一条灵性更新和结构改革之路，旨在使教会更具参与性和传教精神，使其能够与每一个人同行，散发基督的光辉”（第28段）。

关系的转变

《文件》第二部分（第49-77段）开篇指出：“要求教会更能滋养各种关系：与主的关系、男人与女人之间的关系，家庭内、团体中、所有基督徒之间、社会群体之间、宗教之间，以及与受造界之间的关系”（第50段）。要成为一个同道偕行的教会，“需要关系的真正转变。我们需要再次从福音中学习，培养关系和纽带并不是一种策略或提高组织效率的工具，而是天父通过耶稣和圣神启示自己的方式”（第50段）。

进程的转变

《文件》第三部分（第79-108段）立即强调：“在祈祷和兄弟般的对话中，我们认识到教会的分辨、对决策过程的关注，以及承担问责和评估决策结果的责任，是我们回应圣言所指引的传教之道的方式”（第79段）。特别指出的是，“这三种实践紧密相连。决策过程需要教会的分辨，而分辨要求在信任的氛围中聆听，信任则需要透明和问责的支持。信任必须是相互的：决策者需要信任并聆听天主子民，而天主子民也需要信任那些行使权力的人”（第80段）。

关系的转变

《文件》第四部分（第109-139段）强调：在“教会扎根之地和朝圣之地的经历发生巨变”的背景下，在主教间的共融以及与罗马主教共融的支持下，我们必须以新的方式培养恩典的交流和把我们团结在一起的联结交汇”。“扎根与朝圣”（110-119）的表述提醒我们，“如果不扎根于具体的地域、空间和时间，在那里形成与拯救者天主相遇的共同经验，教会将不被人理解”（110）。

成为一个传教的门徒子民

《文件》第五部分（第140-151段）指出：“为了让天主的圣洁子民见证福音的喜乐，在同道偕行的实践中不断成长，首先需要受到适当的培育：尤其是在追随耶稣基督的过程中获得天主儿女的自由，在祈祷中默观祂，并在穷人中认出祂。”“在整个同道偕行进程中，从各方都强烈地提出了一个需求，即培育应当是全面、持续和共享的”（第143段）。在这一领域，《文件》同样强调了“不同圣召间的恩典交流（共融），目的是履行服务（使命），本著一种参与的精神和培养不同职责共担的意识”（第147段）。

托付于圣母

《文件》最后以恳求圣母玛利亚作为结束，将本次同道偕行的成果托付于她：“愿她教导我们成为一个共同前行的传教门徒子民，即同道偕行的教会”（第155段）。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html