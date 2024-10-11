准枢机拉德克利夫：生活在教会内，共同探寻天主的旨意

准枢机拉德克利夫神父10月10日带领世界主教会议全体与会者举行默想神工，默想省思的主题取自玛窦福音中的“耶稣治愈客纳罕妇人的女儿”。他鼓励众人，生活在教会内，共同探寻天主的旨意。

（梵蒂冈新闻网）“许多人希望这次世界主教会议能够就各种问题立即给出肯定或否定的答案！但教会并不是这样进入天主圣爱的奥秘。我们当然不能‘回避令人不快的问题’，而是需要‘在静默的祈祷和相互聆听中’仔细考虑这些问题。”这是准枢机拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父10月10日在保禄六世大厅，带领世界主教会议全体与会者做默想神工所表达的思想。

治愈客纳罕妇人的女儿

拉德克利夫神父以耶稣治愈客纳罕妇人的女儿为题进入当天的省思（参阅玛十五21-28）。他说，那时，耶稣退往提洛和漆冬，并没有理会那个女人为女儿驱魔的请求，门徒们走到耶稣跟前求祂说：“打发她走吧！因为她在我们后面不停地喊叫“。耶稣回答道：“我被派遣只是为了以色列家失迷的羊。”

当客纳罕妇人绝望地跪倒在祂面前寻求帮助时，基督的反应却是说“拿儿女的饼仍给小狗是不对的”。然而，那妇人的回答却是“是啊！主，可是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎屑”。耶稣于是回答说：“妇人，你的信德真大，就如你所愿望的，给你成就吧！”

没有即刻答复的深刻问题

接著，这位道明会士解释道，乍一看，基督将客纳罕母亲比作狗，似乎“很失礼”，并且“仅因为这位妇女的信德才为她的女儿而破例”。但这事件的中心是耶稣的沉默，祂“甚至没有对她说一个字”。在这沉默中，“不是拒绝”，而是“所有祈祷的根源”，“我们的上主聆听妇人的声音，也聆听天父的声音”。同样，“教会透过深入思考我们无法即刻回答的深刻问题，更深地进入天主圣爱的奥秘中”。

拉德克利夫神父举例说：“在耶路撒冷的宗徒会议上：如何接受外邦人进入教会呢？尼西亚大公会议上：如何肯定耶稣是真天主亦是真人呢？在加采东大公会议上：天主怎么能是三位一体呢？”这些都不是即刻能够回答的问题。

与复杂问题共处

拉德克利夫继续说：“我们在世界主教会议上的使命就是与复杂的问题共处，而不是像门徒们那样想甩脱它们。这些复杂的问题是什么？”如果“妇人是为了处于困境的女儿而来”，那么“我们必应回应世界上所有母亲和父亲为陷入战争和贫困的年幼儿女的呼声。我们不能摀住耳朵像门徒们那样”。

祈祷并彼此聆听

然后，许多讨论背后都有一些“深刻的询问”，即“按照天主的肖像并肖似于天主的男人和女人怎么能是平等却又不同呢？我们不能像门徒那样回避这个问题，拒绝回答平等或不同”。他继续说道，“教会如何能成为所有受洗者的团体，人人平等，但教会又是基督的奥体，具有不同的角色和圣统制呢？”因此，在世界主教会议上，“我们进入天主圣爱的奥妙中，与这些问题共存，为这些问题祈祷，彼此聆听，并日夜反思”。

聆听不是为了回答，而是为了学习

拉德克利夫神父继续解释，对于犹太人来说，狗是不洁的动物，不许进入房屋，但耶稣“极具创造力”，“超越了自己民族的文化限制”，并且“回应了妇人的请求”。因此，这邀请就是去聆听，“不是为了回答，而是为了学习：让我们打开我们的想像力，看到成为天主房舍的新方式，在这房舍内每个人都有位置。否则的话，就如在英国所说的一谚语，除了重新摆放泰坦尼克号船上的躺椅，我们什么也不能做”。

留在教会内一起探索

最后，准枢机拉德克利夫神父提醒全体与会者，就如客纳罕妇人那样“尽管受到门徒们的冷意对待”，“不屈服也不离开”，选择“留下来”。他总结说：“请你们留下来，无论你们在教会内有多大的挫败，你们要继续一起提出询问，我们将会发现天主的旨意。”

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