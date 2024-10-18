隆巴尔迪神父：利玛窦神父是基督信仰与中国对话的桥梁

若瑟·拉青格-本笃十六世梵蒂冈基金会主席耶稣会士隆巴尔迪神父10月16日，在一场会议中发言，讲述利玛窦神父对福音在中国的本地化作出的贡献。

(梵蒂冈新闻网）若瑟·拉青格-本笃十六世梵蒂冈基金会主席、稣会士隆巴尔迪神父10月16日在梵蒂冈举办的一场关于“政治的仁爱”会议上发言，主题为“利玛窦的外交学问”。他强调，利玛窦神父是基督信仰与中国对话的桥梁。

杰出的典范

隆巴尔迪神父说，利玛窦是首批进入中国的耶稣会传教士之一，他跟随圣方济各·沙勿略的足迹，经过“漫长的不同行程”之后，终于在1601年抵达北京，“为基督信仰的临在奠定了持久的基础”。为了履行服务的使命，他在澳门耐心地学习这个亚洲大国的语言和习俗。隆巴尔迪神父指出，“这种努力了解中国文化并尝试适应它”，进而温柔、亲切地“融入它”，“而不是带著一种优越、僵化和某种意义上粗暴的态度，后来成为了耶稣会士传教方式的特征，在这方面，利玛窦神父是一个杰出的典范”。

尊重与和平

接著，隆巴尔迪神父指出，这种对中华文明的全面深入地探索使福音“本地化”的过程得以肯定，这与利玛窦神父的态度不无关系，他以一种友爱的真精神，“深切尊重”与他交谈的中国人，并细心聆听他们的问题和意见”。本著这种精神，“利玛窦在科学、伦理领域以及宗教、天主和救恩等方面与他的中国朋友们进行富有成效的对话，直至他去世”。

最后，隆巴尔迪神父总结道，这位十七世纪的耶稣会士“对各民族之间相互尊重与和平相处的可能性”做出了宝贵的贡献，这是“东西方之间富有成效的相互尊重和友爱关系的典范，我们可以说，在基督宗教信仰与中国的关系上也如此”。

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