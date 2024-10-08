世界主教会议与会者为加沙堂区募捐

克拉耶夫斯基枢机7日下午推动为加沙圣家堂募捐活动。该堂区由罗马内利神父管理，教宗每天给神父打电话，带去他的关怀与安慰。

（梵蒂冈新闻网）教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机于7日早上，在世界主教会议总发言人霍勒利希枢机在第四场全体大会上致开幕词后，邀请全体与会者于当天下午为加沙堂区募捐。

募捐所得款项将送给因轰炸和饥饿而筋疲力尽的加沙人民，尤其是天主教圣家堂。这是教宗方济各无数次提及的堂区，由阿根廷神父罗马内利负责管理，那里接待了来自不同地区和宗教的难民。自战争爆发以来，教宗每天给罗马内利神父打电话，带去他的关怀与安慰。

教宗赈济所的一份公告称，圣父教宗邀请我们在“祈祷中聚在一起，祈祷、守斋，为全世界祈求和平。但是祈祷、守斋离不开施舍，施舍就是让我们感到痛苦，让我们感到难过，因为我们要放弃原本属于我们的东西，给予那些处于困境或者甚至即将死亡的人”。

7日下午的会议开始前，克拉耶夫斯基枢机在“保禄六世大厅中央进口前放了一个大篮子用于收集募款，所得款项将直接寄送给在加沙地带的加沙的本堂司铎”。公告中写道，“教宗赈济所所长邀请全体与会者准备好募捐！”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html