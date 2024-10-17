中国主教在世界主教会议上发言：我们在共融中

杨永强主教和詹思禄主教在世界主教会议上发言，问候与会者。

（梵蒂冈新闻网）“中国教会在信仰上和世界各国的天主教一样，同属一个信仰，同行一个洗礼，都忠于至一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会”。中国杭州的主教杨永强（若瑟）几天前在世界主教会议上发言，讲了这句话。他是来自中国大陆、出席在梵蒂冈召开会议的两位主教之一，另一位是福建福宁/闽东的主教詹思禄（味增爵）。

这是第三次有中华人民共和国的两位主教出席世界主教会议：前两次分别是2018年以青年为题的世界主教会议，以及2023年关于同道偕行的世界主教会议第一期会议。在圣座与中国政府于2018年9月签署临时协议之前，没有任何一位中国大陆的牧人能够参加梵蒂冈第二届大公会议和随后的世界主教会议。

杨永强主教回顾了这几次在与普世教会共融中的参与后，解释说：“我们遵循福音精神：‘为一切人而成为一切人’的宗旨，积极适应社会，服务社会，坚持天主教中国化方向，广传福音。中国天主教本著平等友好，相互尊重的原则积极与世界各国的天主教会进行互访。就教会牧灵福传，社会服务，神学研讨等方面进行交流，积极参加国际宗教和平会议和祈祷活动，为世界和平，促进人类命运共同体做光做盐，推动各项事业的发展。”

主教最后表示，“欢迎各国天主教会和宗教团体到中国教会访问”。

詹思禄主教的致词更著重于基督信仰在中国的历史。他提到耶稣会士利玛窦的形象和他的“实验”，即“基督福音在人类生活中不同的实践形式”。不过，他接著补充说：“然而，此后就如何分辨文化的差异性与基督信仰的纯正性，一度使得在华传教士感到困惑。这种困惑最终引发了一场著名的礼仪之争。它的发生地正是我的教区闽东。‘从历史角度来看’，此次挫折原因之一便是教会忽略了人类文化的差异和互补性。”

詹思禄主教继续说，“成为福传使命中的共议性教会就是在追寻人类终极目标——天主的旅途中尊重并聆听来自不同历史、文化和传统的声音”。在中国教会必须以新的眼光面对的问题中，主教表示：“如何面对因混合婚姻带来家庭培育的挑战；如何对地方相关法律法规的适应；如何解决教友在民间信仰与某些传统文化之间的迷茫等都需要中国教会用新目光去审视。新时代的教会被赋予新的分辨任务，然而圣神的声音总是隐微难辨的。因此谦卑地从历史与现实的经验中学习，是福传的重要途径，即以此分辨出‘上主为教会指明新的道路’。”

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