祖皮枢机再出使莫斯科，促进乌克兰孩童回家及缔造和平

意大利主教团主席祖皮枢机10月14日再次前往俄罗斯，继续履行教宗去年托付给他的使命。枢机预计要拜会多名当局人士。梵蒂冈新闻室表示：此行是为了在促进乌克兰儿童与家人团聚和交换俘虏方面评估进一步的努力，以达成热切盼望的和平。枢机的首项会晤是与外长拉夫罗夫会面。

（梵蒂冈新闻网）意大利主教团主席祖皮（Matteo Zuppi）枢机时隔16个月后，第二次访问莫斯科，在圣座的人道救援倡议领域履行新的使命，为「饱受磨难」的乌克兰找出和平的途迳。梵蒂冈新闻室主任布鲁尼（Matteo Bruni）宣布了这个消息，并在10月14日发表的一份声明中写道：「我证实祖皮枢机今天在莫斯科开始新的访问，其框架是教宗方济各去年托付给他的使命。他要会晤当局人士，在促成乌克兰儿童与家人团聚及交换俘虏方面评估进一步的努力，以达成热切期盼的和平。」

祖皮枢机14日的首项会晤是与俄罗斯外长拉夫罗夫（Serghei Lavrov）进行的。俄罗斯外交部公布了相关消息，强调两人讨论了「在乌克兰冲突的背景下在人道救援领域的合作」，以及其他有关国际局势的议题。同一份公告也指出「俄罗斯与梵蒂冈对话的建设性发展」。

此前为乌克兰和平的奔波

祖皮枢机于2023年投入乌克兰和平使命，首先在该年6月5日至6日出访乌克兰，拜会泽连斯基（Volodymyr Zelensky）总统和其他几位高级别官员。

接著，同年6月28日至30日，枢机前往俄罗斯，会见俄罗斯东正教宗主教基利尔（Kirill）和多名政府官员，包括：俄罗斯联邦总统对外政策事务助理乌沙克夫（Ushakov），以及俄罗斯联邦总统儿童权利专员利沃娃－别洛娃（maria lvova-belova）。

2023年7月17日至19日，祖皮枢机来到华盛顿，与美国总统拜登举行会晤，将教宗方济各的一封信转交给他。

之后，祖皮枢机也于同年9月13日至15日出访北京，在中华人民共和国外交部与中国政府欧亚事务特别代表李辉进行会谈。

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