圣座：祖皮枢机访问莫斯科为和平及人道合作敞开前景

圣座新闻室发表公告，简述教宗特使祖皮枢机第二次在莫斯科履行的使命。公告指出，这次访问审视了一些前景，“也为继续人道合作，以及热切期待的和平开辟道路”。

（梵蒂冈新闻网）祖皮（Matteo Maria Zuppi）枢机在莫斯科的访问得以“审视人道合作的一些前景”，为实现和平“开辟道路”。这是圣座新闻室于10月17日发表的公告中作出的表示。这份公告对意大利主教团主席作为教宗的特使，于10月14至16日二度继续履行教宗托付于他的使命作了总结。

政治会晤

公告提到，祖皮枢机在一位圣座国务院人员的陪伴下会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）、俄罗斯联邦总统对外政策事务助理乌沙克夫（Yuri Ushakov）、俄罗斯联邦总统儿童权利专员利沃娃－别洛娃（Marija Lvova-Belova），以及俄罗斯联邦人权事务高级专员莫斯卡尔科娃（Tatiana Moskalkova）。

圣座表示，“所进行的会谈得以评估到目前为止为儿童的家庭团聚，以及交换俘虏、伤员和阵亡者的遗体所做的工作”。

与安东尼总主教的会晤

公告继续指出，在莫斯科停留期间，祖皮枢机“也会见了莫斯科宗主教府对外教会关系部门主席、沃洛科拉姆斯克总主教安东尼（Antonij），双方就不同问题，尤其是人道问题进行 了会谈”。总之，这次访问得以审视一些前景，“也为继续人道合作，以及热切期待的和平开辟道路”。

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