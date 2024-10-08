世界主教会议：霍勒利希枢机介绍《工作文件》“关系”主题

霍勒利希枢机表示，《工作文件》有3个部分需要讨论，即关系、行程和场合。所有主题都会从不同的愿景来阐述教会传教的同道偕行生活。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机10月7日向全体与会者介绍了《工作文件》关于“关系”主题的模块。《工作文件》有3个部分需要讨论，即关系、行程和场合。所有主题都会从不同的愿景来阐述教会传教的同道偕行生活。

当天是教宗方济各发起的为和平祈祷日，霍勒利希枢机首先表示，“为和平祈祷帮助我们将我们今天对《工作文件》关于‘关系’的讨论放在正确的愿景上：愿对和平的渴求成为我们反省和交流的前景，愿上主为我们指明道路，使我们成为缔造和平的人，为全人类服务”。枢机也对教宗刚宣布的枢机团的新成员表示祝贺，尤其是在场的准枢机。

“关系”主题

接著，霍勒利希枢机解释《工作文件》中的“关系”主题。他说，我们所论的是与天主的关系、兄弟之间，以及地方教会之间的关系，这些关系“支撑著结构牢固的教会的生命力”。这个关系网“为人和团体提供参照点和方向，有多种形式，并透过多种层面”。“关系”的主题有4个段落，分别论述基督信仰入门、神恩与职务、领洗者的司祭职与专务司祭职，以及各地方教会在至一教会内的“恩典”交换。

天主子民的期待

霍勒利希枢机强调，未来几天会议工作的“挑战”，乃是“要与推动《工作文件》的动态步调一致”，以达到“我们团体的生活和具体实践”。如果我们“只停留在一般层面，只限于重申促进人际和团体关系的重要性”，就会得出一些“少有成果”的事物，而天主子民则期待我们“指明和建议”如何“在我们的教会内使这些关系更透明、更和谐”，以及如何“从金字塔的权力行使转变为众议精神的方式”。

最后的步骤

此外，世界主教会议总发言人也指出，《工作文件》的这部分以及随后的部分都会努力从《综合报告》收集一系列提议，这些在去年达成了共识，但不是最终的定论。现在，这些提议再次被提出，但仍是“尚未定论”的形式。如此选择是让这次世界主教会议完成最后的步骤，换句话说，我们一年前开始的工作现今则有待完成。既不“过于抽象”，也不“过于实用主义”，而是“勾划出具体建议的轮廓，然后各地教会将根据不同的情况进行调整”。

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