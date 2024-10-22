圣座教义部部长：对女性在教会内的角色进行交谈

圣座教义部部长费尔南德斯枢机在世界主教会议的大会发言中强调，教宗认为“女性执事职”的问题尚未成熟，但教宗很关注女性在教会内的角色，要求教义部探索相关的进展。枢机将于10月24日会见那些“对女性在教会内的角色有想法”的人。

（梵蒂冈新闻网）10月24日下午，圣座教义部部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机就终身执事的议题，将与那些“对女性在教会内的角色有想法”的人会晤。在10月21日上午的世界主教会议大会上，枢机亲自宣布了这个消息。在关于“女性执事职”的问题上，枢机表示：“圣父教宗向我肯定，彼得罗基（Giuseppe Petrocchi）枢机主持的委员会将继续工作。世界主教会议的成员若愿意，无论个人或作为团体，都可将意见、提议、文章或顾虑送到这个委员会。”

此外，费尔南德斯枢机解释，“第5组”由教义部的教义部门秘书协调工作。“上周五他做了一个医疗手术，提议由两位极有能力聆听的人代替他听取建议。后来我听说一些人等我到场，我就提出本周四举行一次会晤”。枢机接著说，“我们知道，圣父教宗表示过，女性执事职的问题此时尚未成熟，他要求我们现在不谈论这个可能性”。“研究委员会结束了部分工作，我们会在适当的时候公布，但这项工作将继续进行”。“教宗非常关注女性在教会内的角色，在世界主教会议提出这个问题前，他已要求教义部探索推进有关问题的可能性，但并不集中在圣秩的问题上”。

枢机说，其实，“为某些女性考虑执事职并不解决教会的数百万女性的问题”。再说，“我们应做的事还未迈出步伐”。例如，“建立要理教员的新职务时，圣事及礼仪部给各主教团寄了一封信函”，阐述“教宗在《亲爱的亚马逊》劝谕中谈到女性对没有司铎的团体给予的支持”，以及提出的有关建议。但只有极少数的主教团采纳了这些建议。此外，费尔南德斯枢机也表示，“女性担任辅祭员的职务只占极少数，而经常是司铎不愿意向主教推荐女性担任这个职务”。

因此，枢机认为，“急于要求祝圣女性执事职并不是今天对提升女性最重要的回应”。他再次提出，“为具体落实有关的反思，我要求将确实担任团体负责人或重要权威角色的女性的见证送到我的部会来”。最后，费尔南德斯枢机也特别要求“出席这次会议的女性协助收集、说明不同的建议并将之转达给教义部，我们能够藉著她们聆听这些建议，了解女性参与教会领导的可行方式”。

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