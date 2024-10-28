圣伯多禄的宝座向公众公开展示至12月8日

这座象征宗徒首席权的木制宝座，在世界主教会议闭幕弥撒结束后，被放置在圣伯多禄大殿的教宗祭台前，以供信徒敬仰至12月8日。

（梵蒂冈新闻网）早在10月2日世界主教会议开幕弥撒前，圣伯多禄工程处就在圣伯多禄大殿的祭衣室，向教宗方济各展示了圣伯多禄的宗座木制宝座，并决定在世界主教会议结束时将其展出，以供信徒敬仰，之后再重新安置于宗座祭台原来的位置。

宣讲福音并教导天主的子民

圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机解释：圣伯多禄的宝座是“爱的宝座”。善牧为他的羊舍命，祂认识祂的羊，并以名字呼唤祂的羊。耶稣问伯多禄“你爱我吗？”正因这份爱，并且是最重要的诫命，耶稣授予了伯多禄喂养羊群的责任，使他成为自己在尘世间的代表和宗徒之长。圣伯多禄古老的宝座是爱的宝座，因为它向我们展示唯有相互的爱才能孕育出真正的基督徒团体并能同道偕行。圣伯多禄的宝座让我们回顾早期的基督徒团体氛围，大家聚集于牧者周围，每个人都被召唤去追随耶稣，但这条路从来不是以个人为中心，而是始终和兄弟姊们同道偕行。

圣伯多禄的讲道宝座

当米开朗基罗在设计新圣伯多禄大殿后殿时，认为光线于建筑有其同等重要的地位，而贝尼尼则完美地发挥这一原则：一道亮光的射入，在光中有一只鸽子的显现，如同圣神，并有天使在云间飞舞。在这样的景象中，一座巨大的铜制宝座从天而降，掩盖了另一座更小的宝座。据传统，这个小宝座就是当时圣伯多禄讲道时所使用的。这个古老的宝座于九世纪由法兰克国王查理二世赠送给若望八世教宗，但是宝座上的一些装饰可能源于更早的年代。宝座外框为十三世纪所制，采用栗木、松木和白蜡木打造，并设有四个金属环，方便在大殿中游行时搬运。

提醒教宗他们的职责

有人或许会想贝尼尼的这个作品是一个特殊的大圣髑箱子，其实是不对的。这个在1657到1666年间完成的古迹作品，时刻提醒著圣伯多禄继承人不变的职责：宣讲基督、解释并教导天主的圣言。正如在宝座上方的圣神引领人走向真理，祂也是慰藉者和代祷者，并在危急关头赐予正确的教导。

宝座的装饰

宝座两侧有四位杰出的神学家：西方的教父圣盎博罗削、圣奥思定和东方的教父圣亚大纳削、圣金口十字若望，他们以指尖托起宝座。铜制的宝座上有三段浮雕福音经文，象征著教宗作为基督的代表的职责：喂养我的羊群，既把人类羊群托付给伯多禄；洗脚，表示其职务的本质是服务,最后是交付天国的钥匙。这个尺寸宽大的宝座，为最高大的人使用也是绰绰有余，表明谁应坐此宝座并非由人来决定。

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