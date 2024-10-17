世界主教会议简报（十一）：信仰的至一性与数字世界的福传

在10月16日世界主教会议的新闻简报会上，介绍的主题是在日益同道偕行的风格中，教会的至一性与主教团的职能。

(梵蒂冈新闻网)10月15日下午和16日上午，在世界主教会议的工作中，讨论的主题是教会的至一性与主教团的职能。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）和秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士在16日下午举行的新闻简报会上介绍了大会的进展情况。15日下午有328人出席会议，讨论《工作文件》的最后一部分；16日上午有347人出席会议。

数字世界与堂区

鲁菲尼部长强调，“从一开始，教会就与城市有关，临在于人们居住的处所，主教的领导与地域有著密切的关系”。现在，“教会也必须居住在数字世界中”，当心其中的“危险”。各小组“都关注堂区，以其为相遇之场所，但也需要发挥创造力和想像力，以扩大我们教会在其他领域的临在”，例如数字领域。

各地主教团的同道偕行

接著，鲁菲尼报告说，会议“讨论了是否有机会将教义性职责下放给主教团的问题，以及发现不同文化之美的重要性，但不感到自满”。此外，会上也“谈论了各大洲主教团是个适合在大洲层级力行同道偕行精神的地方，那里也适合用来加强各地主教团在中间层级的集体领导性”。与会发言者一致指出“维护教会至一性的重要性”。

为至一性服务的伯多禄牧职

随后，鲁菲尼继续介绍：“大会讨论了在全球化时代的教宗牧职，他的牧职不仅服务于天主教会的至一性，也服务于同其他基督徒的合一，并被视为最高的道德和灵性权威。”在确定讨论的主题及其优先事项时，首先提到“以同道偕行和传教使命为重点的主教团，审视在教义、礼仪、牧灵、纪律、行政领域内的神学性质、职能和权威”。具体而言，就是省思“如何在时代变迁的背景下，面对人员流动、文化和数字环境的现象，以传教为基调重新调整大家的参与”。另外，会上也讨论“如何兼顾同道偕行精神、集体领导性和首席权”。

文化世界中的福传

皮雷斯女士在简报会中强调，在不同的主题中，与会者都关注了文化世界中的福传，认识到我们都处于福传之地，以及基层小团体的作用能够使堂区更有活力。

最后，这位世界主教会议信息委员会秘书总结道：“世界主教会议强调了适应文化和数字化变化的必要性，促使教会更具有同道偕行和传教精神。大会的讨论强调信仰的至一性和教会回应当代挑战的能力。”

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