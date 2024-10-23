世界主教会议简报（十五）：最后文件草案也翻译成中文
(梵蒂冈新闻网)世界主教会议最后文件的草稿分发给所有与会者后，以“集体”和“个人”的方式对草案进行“修改”；大会同时继续关注世界上正在发生的事件，并“强烈而明确地”向战争说“不”。这是圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）在10月22日上午举行的例行新闻简报会上介绍的要点。信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士也出席了简报会。
“修改”的工作
鲁菲尼首先表示：“接下来的几个小时，今天下午和明天早上，将分小组对最终文件草案进行‘修改’的工作。上午会议结束时，特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父详细解释了这一新阶段工作的方法。”
接著，鲁菲尼特别解释道，关于“‘修改’是对文本改动的具体建议，能够是删除、添加、替换”。此外，“有集体的‘修改’和个人的‘修改’，集体修改是在不同的语言小组中通过的修改，每位成员受邀提出自己的建议。每一处‘修改’均要单独投票通过，至少要达到绝对多数票，即半数多一票（50 + 1），以及只有大会成员有投票权”。
他继续说道：“集体‘修改’的建议必须在23日中午前提交。个别成员也可以将单独的‘修改’交予教会会议秘书处。”他补充说，集体的修改“更有分量”。
最后文件草案翻译成乌克兰文和中文
此外，鲁菲尼也特别介绍说：“最后文件草案是用意大利文撰写，以之作为正式语文。但透过非正式的工作翻译，文本翻译成尽可能多的语种，旨在方便各位成员进行分辨。在已翻译的译本，我重点指出的是乌克兰文与中文的译本。对后者，出席世界主教会议的两位中国主教表达了高度赞赏。”
随后，皮雷斯女士在其报告中表示，在当天上午的会议中，有343人出席会议，也包括教宗方济各在内。她说：“今天上午所有的自由发言都聚焦于最后文件草案上，该草案因其平衡、深度及密致而受到与会者的赞赏。”
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