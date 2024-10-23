世界主教会议简报（十五）：最后文件草案也翻译成中文

在世界主教会议新闻简报会上，圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼介绍了大会最后一周的工作重点，即是对最后文件草案进行讨论和修改。他也介绍了这一阶段工作的方法。

(梵蒂冈新闻网)世界主教会议最后文件的草稿分发给所有与会者后，以“集体”和“个人”的方式对草案进行“修改”；大会同时继续关注世界上正在发生的事件，并“强烈而明确地”向战争说“不”。这是圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）在10月22日上午举行的例行新闻简报会上介绍的要点。信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士也出席了简报会。

“修改”的工作

鲁菲尼首先表示：“接下来的几个小时，今天下午和明天早上，将分小组对最终文件草案进行‘修改’的工作。上午会议结束时，特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父详细解释了这一新阶段工作的方法。”

接著，鲁菲尼特别解释道，关于“‘修改’是对文本改动的具体建议，能够是删除、添加、替换”。此外，“有集体的‘修改’和个人的‘修改’，集体修改是在不同的语言小组中通过的修改，每位成员受邀提出自己的建议。每一处‘修改’均要单独投票通过，至少要达到绝对多数票，即半数多一票（50 + 1），以及只有大会成员有投票权”。

他继续说道：“集体‘修改’的建议必须在23日中午前提交。个别成员也可以将单独的‘修改’交予教会会议秘书处。”他补充说，集体的修改“更有分量”。

最后文件草案翻译成乌克兰文和中文

此外，鲁菲尼也特别介绍说：“最后文件草案是用意大利文撰写，以之作为正式语文。但透过非正式的工作翻译，文本翻译成尽可能多的语种，旨在方便各位成员进行分辨。在已翻译的译本，我重点指出的是乌克兰文与中文的译本。对后者，出席世界主教会议的两位中国主教表达了高度赞赏。”

随后，皮雷斯女士在其报告中表示，在当天上午的会议中，有343人出席会议，也包括教宗方济各在内。她说：“今天上午所有的自由发言都聚焦于最后文件草案上，该草案因其平衡、深度及密致而受到与会者的赞赏。”

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