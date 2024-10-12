世界主教会议简报（八）：在聆听、静默和祈祷中纪念大公会议

在10月11日的世界主教会议新闻简报会中，提到梵二大公会议开幕的周年纪念。三位来宾从各自的角度分享了对本届同道偕行会议的感受。

（梵蒂冈新闻网）10月11日是一个象征意义深远的日子，1962年的这一天开启了梵蒂冈第二届大公会议。圣座传播部部长兼世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）和该委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士当天上午在圣座新闻室举行的简报会上，向在场记者提到这件盛事。

美国纽瓦克总主教托宾（Joseph William Tobin）枢机、澳洲桑德赫斯特的主教麦金利（Shane Anthony Mackinlay），以及意大利南部宗座神学院的教授德西蒙（Giuseppina De Simone）女士应邀在简报会上发言。

呵护关系

皮雷斯女士介绍说，从10月10日起，与会者开始讨论第三个单元。如以往那样，世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机作了相关的介绍，346人出席了会议。在霍勒利希枢机发言前，准枢机拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父带领与会者默想了这个单元的主题。

大公守夜祈祷

鲁菲尼告诉在场记者们，10月11日上午进行了小组讨论，341人在场出席。下午各语言桌呈交报告。在对所要讨论的议事日程进行表决后，进行自由发言。当晚7点，世界主教会议的与会者参加在梵蒂冈内举行的大公守夜祈祷，教宗也出席。

更深入地聆听

聆听、静默、祈祷，这些是世界主教会议中呈现的3个最明显的方法准则。托宾枢机对此解释说：“这次与以往相比，聆听以深刻的方式呈现出来，不仅在教会及教会组织内，也确实努力促使每一个人得到聆听。这也有助于更广泛的参与，使我们有机会以不同的方式跟随会议工作的进展和深化有关的议题。”

神学进入现实生活

德西蒙教授表示，“我觉得这两期会议使用的方法的确有革新性的特征，其本身就是希望的标记。这个方法能让世界学到许多”。她也提到聆听和静默，说“这本身就是与问题相处的能力。不立即寻找最终答案，而是处在所提出的问题中，这些提问是从人类向我们讲述的创伤中呈现出来的”。

德西蒙教授对各圆桌的工作形式感触很深。她说，“这是聚集了全体天主子民，这种方式让我们活出了在一起的意义”。如此一来，神学也“有了意义重大的临在与份量，因为它直接进入现实，进入活生生的关系结构”。

做事的新方式

麦金利主教则谈了他所在教区和大洲的同道偕行经验。他叙述道：“澳洲全体委员会在本届世界主教会议召开的前几年就开始了这个进程，包括主教、修会人员和信友在内的大约250人聚集在一起。在那个机会上，我们也经历了需要面对的众多议题，亲手触摸人们的忧虑。”

不那么以欧洲为中心的世界主教会议

关于这次世界主教的议题，麦金利主教在回答记者提问时表示，他注意到一种不那么以欧洲为中心的视野，在世界主教会议的对话内，融入了不同的“文化幅度，尤其是南美和非洲”。

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