梵蒂冈宗座图书馆将参加沙特阿拉伯吉达伊斯兰艺术双年展

从2025年1月25日至5月25日，梵蒂冈宗座图书馆馆藏中的一些作品将在伊斯兰艺术双年展中展出，展场设在在阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场朝觐航站楼。该航站楼对来自世界各地的穆斯林非常重要，因为每年它都会接待数百万前往麦加的朝圣者。

(梵蒂冈新闻网)梵蒂冈宗座图书馆发表公告称，图书馆的部分馆藏作品将要参加伊斯兰艺术双年展。该双年展将于2025年1月25日至5月25日在沙特阿拉伯吉达（Jeddah）举行。

该展览由迪里耶（Diriyah）双年展基金会主办，展览场馆设在吉达阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场朝觐航站楼。双年展展览场地总面积11万平方米，活动也包括出版展出作品的详尽目录。该航站楼对世界各地的穆斯林具有深远的意义，它每年接待数百万人途径此地前往麦加进行朝觐和副朝觐活动的朝圣者。

这个双年展是一个独特的文化活动，呈现出伊斯兰文明在艺术和科学上的各种表达。它是相遇及创作的场所，为参观者提供了解伊斯兰艺术与文化对当代世界贡献的机会。双年展赞扬并促进全球伊斯兰艺术表现形式的多样性，旨在推动不同文化之间的理解与合作，透过广泛的当代艺术作品、历史悠久的工艺品以及多重感官的体验，架起一座连结过去、现在和未来的桥梁。

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