圣座保护儿童委员会公布首份报告

在成立十年后，圣座保护儿童委员会发表了首份关于保护措施和相关程序的年度报告，督促教会以人权为基础、以受害者为中心，对侵犯的祸害做出“严厉”反应。

(梵蒂冈新闻网）“我希望你们为我准备一份关于教会保护未成年人和弱势成年人措施的报告。开始这个工作可能会困难，但我要求你们从必要的地方开始，以便我们能够就正在发生的事和需要改变的事提供可靠的报告，以便相关部门采取行动。”这是教宗方济各在十年前成立圣座保护儿童委员会时，对该委员会提出的要求。在经过长期认真的工作后，圣座保护儿童委员会于10月29日公布了第一份关于保护措施和相关程序的年度报告。该报告约50页，分为4个部分，汇总了来自五大洲、不同的机构和修会团体，以及罗马圣座的资料。

这首份报告是由该委员会成员布尔・比奎希霍女士（Maud de Boer-Buquicchio）领导的工作小组编撰，她在保护未成年人方面具有丰富经验。报告书的封面是一株高大的猢狲树，是“坚韧”的象征，展示出数千名受害者在检举和抗争中的坚韧，好使教会愈加成为安全之所，并恢复因这些罪恶而失去的信任。整个委员会的工作和报告的重点就是以受害者的痛苦和治愈为中心。

该报告旨在促进教会以人权为基础并以受害者为中心，对侵犯的祸害作出“严厉”反应。报告所收集的资源和最好的措施能在全球各地方教会分享，而且成为委员会能够系统地报告调查结果和提出建议的工具，好能与教宗、受害者、地方教会和天主子民分享。

圣座保护儿童委员会提议，促进共同的愿景并收集可靠的信息，好能帮助圣座在处理侵犯案件的程序和法律判决上具有更大的透明度。

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