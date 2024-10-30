预防肿瘤的露营车为贫困女性提供免费治疗和就诊

预防肿瘤的露营车再次回来，这次是停在教宗带领信众诵念三钟经的宗座大楼窗口的下方。露营车是意大利科门协会的巡回走动的门诊，专门用于预防和对抗肿瘤。这个创举由教宗赈济所在杰梅利医院合作下推动，表明“教宗永不离弃穷人”。

（梵蒂冈新闻网）意大利科门（Komen Italia）协会的露营车每月一次回到梵蒂冈区域，本次是在10月29日。这次车子停在教宗方济各主日带领信众诵念三钟经的宗座大楼窗口的下方。这辆白色的车子上画著粉红色的汽球和蝴蝶结，是科门协会多年来致力预防和对抗肿瘤的象征。

车子停在梵蒂冈城古老城墙的阴影下一整天，为贫困女性和在梵蒂冈周围走动的无家可归的妇女以及得到圣玛尔大门诊照顾的女性，提供乳房X光摄影检查。拉利（Massimo Ralli）医生解释说，妇女们前来就诊，接受检查和诊断，“如果查出疾病，这些妇女将在杰梅利医院接受进一步的检查和所有其他必要的治疗”。

巡回走动的诊所是由教宗赈济所推动的一项创举，是教宗为贫困者提供的诸多服务中的又一项服务。比如，在圣伯多禄广场柱廊下设置的淋浴设施、理发服务，以及离圣伯多禄广场不远的“慈悲之恩”宿舍。教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机说，“圣父教宗永不离弃他的贫困者”。

预防肿瘤露营车将于一个月后再次回到梵蒂冈区域。这项预防活动首次出现是在今年4月18日。迄今为止，已有近百名不同年龄和国籍的女性前来就诊和检查。这是个挽救生命的举动。

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