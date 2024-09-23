全球267位新主教齐聚罗马参加培训课程

在最近一年新被祝圣、来自世界各地的267位主教齐聚罗马，参加由圣座主教部、东方教会部和福音传播部共同举办的新主教培训班。这课程9月15日开始，21日周六结束，为期一周。

(梵蒂冈新闻网)圣座主教部、东方教会部和福音传播部于9月15日至21日共同举办了新主教培训班。过去一年来新被祝圣的267位来自世界各地的主教接受培训，其中既有来自历史悠久教会的主教，也有传教区和东方教会的新主教。

本次培训班课程分为两组进行，一组是来自46个国家的153位主教，其中包括25位东方礼的主教，以及在圣座任职的5位主教；另一组的114位主教则参加了福音传播部的课程。

在一周的培训课程期间，全体新主教在梵蒂冈晋见了教宗方济各，并在圣伯多禄大殿和罗马其它的圣堂举行弥撒、拜见了圣座各部会的首长及圣座国务院各部门的负责人。新主教按照不同语种分成小组上课。

培训课程结束后，圣座部会的组织者向本新闻网表示：“这几天的课程非常密集，主教们经历了陶成与共融的时刻，使新主教实际体验了在与圣伯多禄的继承人有效且实际的联合中，主教集体领导的恩典。”

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