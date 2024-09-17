世界主教会议记者会：开幕前夕为教会和世界的罪请求宽恕
（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室9月16日召开记者会，介绍将于10月2日至27日在罗马举行的世界主教会议第16届常规大会第二会期的工作。教会会议秘书长格雷奇枢机表示，世界主教会议是一段祈祷的时期；它「不是研讨会」，而是「教会祈祷的集会」，是聆听天主圣言并听从圣神的时刻，也是恳求天主宽恕教会罪过的机会。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼主持了这场记者会。
会前两天避静与前夕忏悔礼仪
格雷奇枢机解释道，以同道偕行为主题的这第二及最后会期，如同第一会期那样，「将在会前举行为期两天的避静」。道明会拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父和本笃会安杰利尼（Ignazia Angelini）修女将于9月30日至10月1日在梵蒂冈带领默想，之后在大会期间，他们两人也会每天带领祈祷。
今年的新意是在避静结束时，教宗方济各将于10月1日周二晚上在圣伯多禄大殿主持忏悔守夜礼。本礼仪由教会会议秘书处和罗马教区主办，并与男修会总会长联合会（USG）及国际女修会总会长联合会（UISG）共同合作，梵蒂冈媒体将进行转播。这忏悔礼仪向所有的人开放，特别是年轻人。格雷奇枢机强调，这是「因为教会处于这悔改动态中的讯息，已经托付给了」年轻人。世界主教会议本届大会总发言人霍勒利希枢机则表示，「青年因我们的罪过、因教会的罪过，深受痛苦」。
在忏悔礼仪中，参礼者先是聆听三个见证，这三名见证人曾经遭受侵犯的罪、战争的罪，以及对移民悲剧漠不关心的罪。接著是告明己罪，格雷奇枢机表明，这是要「承认自己因疏失或行动，成了痛苦的缘由，对无辜和没有防备能力的人所遭遇的不幸负有责任」。
我们尤其要告明以下这些罪：破坏和平的罪；糟蹋受造界的罪、伤害原住民的罪、伤害移民的罪；侵犯的罪；伤害妇女、家庭和青年的罪；把信理当成石头来砸人的罪；相反贫穷的罪；不利于同道偕行的罪，缺乏聆听、共融和人人参与的罪。
礼成之际，教宗要以全体信众的名义向天主、向全人类的弟兄姐妹请求宽恕。
大公祈祷
10月11日晚上，教宗方济各、与会的兄弟代表，以及在罗马的其他教会和教会团体代表们，要一起在梵蒂冈的罗马初期殉道者广场参加大公祈祷，相传那里是圣伯多禄宗徒殉道的地方。于10月11日举行祈祷活动，是为了纪念梵蒂冈第二届大公会议于62年前的同一天开幕。
10月21日要举行另一场避静，以便于为最后文件的草稿做分辨。格雷奇枢机指出，届时，「个人祈祷时刻与彼此交谈及共融的时刻将会相互交织」，与会者在「互相聆听、彼此相爱中友爱共融，在祈祷中共融」。格雷奇枢机也邀请修会团体，特别是度默观生活的团体，以及全体信众同心合意地祈祷，「愿大会成员能顺从圣神的声音」。
四场向公众开放的论坛
此外，本次会期的另一项新意是向所有人开放的神学－牧灵论坛。头两场将于10月9日晚上6点同时举行，一场在耶稣会总会院、另一场在奥斯定学院进行，主题分别是「天主子民，传教使命的主体」，以及「在同道偕行的教会中主教的角色和权威」。
其余两场也是同时进行，时间是10月16日晚上6点，地点与前两场相同，主题分别是「地方教会与普世教会的相互关系」，以及「首席权的行使与世界主教会议」。
这两场论坛也可以在线上参加。
世界主教会议与会者人数
霍勒利希枢机向记者们提供了本届大会第二会期的相关数字。相较于第一会期，与会者名单「没有大变动」。第二会期的成员，也就是有投票权的与会者，共计有368人，其中272位是主教，96位不是主教。
26名与会者有所变动，主要是替换。特别受邀者有8人，另一个新意是兄弟代表从12人调整成16人。「有鉴于姐妹教会见证了对这同道偕行进程深感兴趣，教宗方济各准许了增加他们的人数」。
格雷奇枢机随后证实两位中国主教的出席，一如去年的情况那样：「国务院向我们告知了人名，我们没有其它的信息。」
至于某些与会者的替换，则是出于当事人的要求：「有些人是因为健康的缘故，其他人决定不再回来。教宗没有把任何人拒之门外。」
要迈出的步伐
世界主教会议第16届常规大会特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父在记者会上阐述了大会的细节，表明第二会期必须「提出要迈出的步伐」，考虑到「具体性」、「各地背景的多元性」，以及「当前同道偕行经验的丰富性」。
本次会期将分成五个讨论时段（Moduli）。每一个时段都有全体大会和分组时间。前四个时段分别专注于《工作文件》一个章节的特定议题。五个语言桌共分成36个工作小组；他们的工作如同2023年的会期那样，「要在圣神内交谈这个方法的启发下建构起来」，并有一名专家协助他们依照大会的方法论进行对话，却不参与他们讨论的内容。每个语言桌要撰写一份简短的撮要，在接下来的全体大会上汇报。
与研究小组的互动
教宗方济各今年3月份成立了10个研究小组，就10个主题加以深入探讨。关于这些研究小组与世界主教会议大会的互动，多名记者提出了疑问，例如：10个研究小组分析的主题是否会被排除在大会讨论之外？格雷奇枢机回答道，研究小组不会被搁置在一旁，他们将要汇报「他们正在做的事，他们的行动方案，以及打算如何推进、深入探讨这些议题」。然后，研究成果「将会呈报给教宗」。
枢机最后重申，世界主教会议的目标「正如在传教使命中成为同道偕行的教会」，是要「协助教会向前迈进」。
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