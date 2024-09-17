世界主教会议记者会：开幕前夕为教会和世界的罪请求宽恕

格雷奇枢机和霍勒利希枢机等神长9月16日在圣座新闻室的记者会上介绍本届世界主教会议第二会期的细节及活动。本次会期将于今年10月展开，开幕前夕由教宗方济各亲自主持忏悔礼仪，并有三名遭受过侵犯、战争和漠视移民之苦的受害者作见证。本次会期的新意在于四场向公众开放的论坛。今年也会有两位中国主教与会。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室9月16日召开记者会，介绍将于10月2日至27日在罗马举行的世界主教会议第16届常规大会第二会期的工作。教会会议秘书长格雷奇枢机表示，世界主教会议是一段祈祷的时期；它「不是研讨会」，而是「教会祈祷的集会」，是聆听天主圣言并听从圣神的时刻，也是恳求天主宽恕教会罪过的机会。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼主持了这场记者会。

会前两天避静与前夕忏悔礼仪

格雷奇枢机解释道，以同道偕行为主题的这第二及最后会期，如同第一会期那样，「将在会前举行为期两天的避静」。道明会拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父和本笃会安杰利尼（Ignazia Angelini）修女将于9月30日至10月1日在梵蒂冈带领默想，之后在大会期间，他们两人也会每天带领祈祷。

今年的新意是在避静结束时，教宗方济各将于10月1日周二晚上在圣伯多禄大殿主持忏悔守夜礼。本礼仪由教会会议秘书处和罗马教区主办，并与男修会总会长联合会（USG）及国际女修会总会长联合会（UISG）共同合作，梵蒂冈媒体将进行转播。这忏悔礼仪向所有的人开放，特别是年轻人。格雷奇枢机强调，这是「因为教会处于这悔改动态中的讯息，已经托付给了」年轻人。世界主教会议本届大会总发言人霍勒利希枢机则表示，「青年因我们的罪过、因教会的罪过，深受痛苦」。

在忏悔礼仪中，参礼者先是聆听三个见证，这三名见证人曾经遭受侵犯的罪、战争的罪，以及对移民悲剧漠不关心的罪。接著是告明己罪，格雷奇枢机表明，这是要「承认自己因疏失或行动，成了痛苦的缘由，对无辜和没有防备能力的人所遭遇的不幸负有责任」。

我们尤其要告明以下这些罪：破坏和平的罪；糟蹋受造界的罪、伤害原住民的罪、伤害移民的罪；侵犯的罪；伤害妇女、家庭和青年的罪；把信理当成石头来砸人的罪；相反贫穷的罪；不利于同道偕行的罪，缺乏聆听、共融和人人参与的罪。

礼成之际，教宗要以全体信众的名义向天主、向全人类的弟兄姐妹请求宽恕。

大公祈祷

10月11日晚上，教宗方济各、与会的兄弟代表，以及在罗马的其他教会和教会团体代表们，要一起在梵蒂冈的罗马初期殉道者广场参加大公祈祷，相传那里是圣伯多禄宗徒殉道的地方。于10月11日举行祈祷活动，是为了纪念梵蒂冈第二届大公会议于62年前的同一天开幕。

10月21日要举行另一场避静，以便于为最后文件的草稿做分辨。格雷奇枢机指出，届时，「个人祈祷时刻与彼此交谈及共融的时刻将会相互交织」，与会者在「互相聆听、彼此相爱中友爱共融，在祈祷中共融」。格雷奇枢机也邀请修会团体，特别是度默观生活的团体，以及全体信众同心合意地祈祷，「愿大会成员能顺从圣神的声音」。

四场向公众开放的论坛

此外，本次会期的另一项新意是向所有人开放的神学－牧灵论坛。头两场将于10月9日晚上6点同时举行，一场在耶稣会总会院、另一场在奥斯定学院进行，主题分别是「天主子民，传教使命的主体」，以及「在同道偕行的教会中主教的角色和权威」。

其余两场也是同时进行，时间是10月16日晚上6点，地点与前两场相同，主题分别是「地方教会与普世教会的相互关系」，以及「首席权的行使与世界主教会议」。

这两场论坛也可以在线上参加。

世界主教会议与会者人数

霍勒利希枢机向记者们提供了本届大会第二会期的相关数字。相较于第一会期，与会者名单「没有大变动」。第二会期的成员，也就是有投票权的与会者，共计有368人，其中272位是主教，96位不是主教。

26名与会者有所变动，主要是替换。特别受邀者有8人，另一个新意是兄弟代表从12人调整成16人。「有鉴于姐妹教会见证了对这同道偕行进程深感兴趣，教宗方济各准许了增加他们的人数」。

格雷奇枢机随后证实两位中国主教的出席，一如去年的情况那样：「国务院向我们告知了人名，我们没有其它的信息。」

至于某些与会者的替换，则是出于当事人的要求：「有些人是因为健康的缘故，其他人决定不再回来。教宗没有把任何人拒之门外。」

要迈出的步伐

世界主教会议第16届常规大会特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父在记者会上阐述了大会的细节，表明第二会期必须「提出要迈出的步伐」，考虑到「具体性」、「各地背景的多元性」，以及「当前同道偕行经验的丰富性」。

本次会期将分成五个讨论时段（Moduli）。每一个时段都有全体大会和分组时间。前四个时段分别专注于《工作文件》一个章节的特定议题。五个语言桌共分成36个工作小组；他们的工作如同2023年的会期那样，「要在圣神内交谈这个方法的启发下建构起来」，并有一名专家协助他们依照大会的方法论进行对话，却不参与他们讨论的内容。每个语言桌要撰写一份简短的撮要，在接下来的全体大会上汇报。

与研究小组的互动

教宗方济各今年3月份成立了10个研究小组，就10个主题加以深入探讨。关于这些研究小组与世界主教会议大会的互动，多名记者提出了疑问，例如：10个研究小组分析的主题是否会被排除在大会讨论之外？格雷奇枢机回答道，研究小组不会被搁置在一旁，他们将要汇报「他们正在做的事，他们的行动方案，以及打算如何推进、深入探讨这些议题」。然后，研究成果「将会呈报给教宗」。

枢机最后重申，世界主教会议的目标「正如在传教使命中成为同道偕行的教会」，是要「协助教会向前迈进」。

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