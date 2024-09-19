2024年度“拉青格奖”授予神学家奥里甘和雕塑家外尾悦郎

2024年度“拉青格奖”得主名单近日揭晓，获奖者是深受学生敬重的美国圣母大学系统神学教授奥里甘教授和日本著名雕塑家外尾悦郎。颁奖仪式将于11月22日在梵蒂冈举行，届时，圣座国务卿帕罗林枢机将出席颁奖会并为两位获奖者颁奖。

(梵蒂冈新闻网)梵蒂冈本笃十六世基金会近日公布2024年“拉青格奖”获奖者名单，授予美国印第安纳州圣母大学神学系系统神学教授奥里甘(Cyril O'Regan)和日本雕塑家外尾悦郎（Etsurō Sotoo）。颁奖仪式将于11月22日在梵蒂冈举行，届时，圣座国务卿帕罗林枢机将出席颁奖会并为两位获奖者颁奖。随后，两位获奖者将蒙教宗方济各接见。

系统神学教授奥里甘博士

奥里甘教授是爱尔兰人，1952年出生，美国印第安纳州圣母大学神学系系统神学教授。他曾在爱尔兰学习哲学，后在美国耶鲁大学获得哲学和神学博士学位，之后，任教于耶鲁大学。他的主要研究领域是系统神学和基督宗教史。他发表了许多文章和多部著作，并撰写了几篇关于若瑟·拉青格-本笃十六世与他的训导的重要文章。

日本雕塑家外尾悦郎

外尾悦郎1953年出生于日本福冈（Fukuoka），毕业于京都大学美术系，并在该大学任教，也在大阪任教。1978年，外尾悦郎教授访问西班牙巴塞罗那，为圣家堂的建筑所震撼，并请求在此做雕塑工作。他的雕塑工作按照安多尼·高迪（Antonio Gaudí）原初设计构想，从圣堂正面的耶稣诞生场景开始做起。之后，他皈依天主教并接受洗礼。他特别敬仰高迪，并积极推动高迪的列品案进程。外尾悦郎的主要作品分布在巴塞罗那圣家堂的各个角落，也为西班牙、日本和意大利其它地方创作了雕塑作品。他是第一位来自东亚的“拉青格奖”获得者，也是第一位得奖的雕塑家。

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