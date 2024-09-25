迈向2027首尔世青节，心怀改变世界的勇气

圣座新闻室9月24日举行新闻发布会，介绍教宗方济各为首尔世界青年节选择的主题和徽标：「你们放心，我已战胜了世界」。今年基督普世君王节，即在地方教会庆祝世界青年节的日子，世青节国际聚会象征物的交接仪式将在圣伯多禄大殿内进行。

（梵蒂冈新闻网）「你们放心，我已战胜了世界」（若十六33）：这是教宗方济各为第41届世界青年节选定的主题。这一届世青节将于2027年在韩国首尔举行，主办方圣座平信徒、家庭和生命部部长法雷尔（Kevin Farrell）枢机9月24日在圣座新闻室介绍了相关信息。该主题选自《若望福音》，是耶稣的临别赠言：祂在离去前叮嘱门徒们怀著对复活的确信，活出受难和死亡的奥迹。

蒙难之地

这位部长枢机开门见山强调，继1995年马尼拉世青节后，世界青年节再次返回亚洲这片文化、语言、信仰和传统荟萃之地。亚洲只有11%的人口信奉天主教，教会是个少数团体，却「充满活力，推出各式各样的举措」，有「许多殉道者的英勇见证」。他们的芳表「至今仍绽放出强烈的信德与望德之光」。

世青节的机遇

法雷尔枢机表示，世青节蕴含了三重机遇：首先，这是所有青年普遍「重新发现基督徒生活之美」的机遇，进而能成为「众多圣召开花结果的沃土，包括婚姻、司铎和奉献生活」的圣召。这将惠及韩国教会、亚洲和普世教会。

其次，不同文化在亚洲和睦共处，向对话开放，彼此互补。枢机认为，这个特质「对青年朝圣者的培育道路大有帮助，能使他们在因冲突和对立而如此撕裂的世界上，成为和平未来的信使」。

至于第三重机遇，枢机指出，亚洲的动力将促使青年省思信仰与现代性之间的对话：如果气候危机、经济不平等、数字革新、失去意义是发达社会的特色，那么青年将在鼓舞下贡献己力，让当代文化能被福音所改变。

世青节象征物交接及2025年主题

今年11月24日，基督普世君王节，按照惯例将在地方教会举行世青节活动，主题是「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（参阅：依四十31）。当天在圣伯多禄大殿要举行世界青年节象征物的交接仪式，依循传统将青年十字架和罗马人民救援之母像托付于韩国青年，以示韩国教会为2027年盛会的灵性准备工作正式启动。

2025年禧年，青年蒙召成为希望的朝圣者来到罗马。圣父教宗为第40届世青节选定的主题是「你们也要作证，因为你们和我在一起」（若十五27）。福音这句话有如通往首尔的一座桥，枢机解释道：「青年将能与伯多禄继承人团聚在一起，齐心为基督作出勇敢的见证。」

勇敢携手传教的旅途

首尔总主教、当地筹备委员会主席郑淳泽（Peter Soon-taick Chung）在新闻发布会上谈论了韩国历史、教难时期，尤其是首批信友的力量。他们在没有传教士协助的情况下接受了福音的种子。

总主教阐明，韩国世青节将是「一段意义深远的旅途，青年将在其中与耶稣基督同在，反省并讨论当代的挑战和他们必须应对的不义处境」。同时，韩国世青节也是一场「庆典」，「让所有人能体验到韩国青年所创造的热情又有活力的文化」。通过这段携手共进的旅途，世青节的朝圣者将能勇敢地传扬福音，并得到启发去活出福音的喜乐。

徽标：天地之间

记者会上也介绍了首尔世青节的徽标：那是在韩国传统艺术的灵感下画就而成的十字架，仅有上下两笔，一笔朝著天、一笔向著地，象征了天地之间的联系、天主旨意的承行。

首尔总教区辅理主教、世青节总协调人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）运用视频解释了其细节：蓝色和红色是韩国国旗的颜色，分别代表青年的活力与殉道者的鲜血，呼应了勇气的主题；中心闪耀的黄色则是基督「世界之光」。

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