教宗：愿利拉神父的芳表激励司铎毫无保留地奉献自己

教宗方济各在三钟经祈祷活动中欣喜地向新真福利拉·塞拉芬神父致敬。前一天，利拉神父在墨西哥城瓜达卢佩圣母大殿荣列真福品，他是圣神会传教士，创建了圣母无原罪仁爱传教女修会。

（梵蒂冈新闻网）教会迎来了一位新真福，他是利拉·塞拉芬（Moisés Lira Serafín）神父。教宗方济各9月15日在三钟经祈祷活动中从宗座大楼窗口邀请信众为这位新真福鼓掌。教宗赞许他一生致力于帮助人们增进信仰和对天主的爱。

教宗说：「昨天在墨西哥城，利拉·塞拉芬神父被册封为真福了。他是圣母无原罪仁爱传教女修会的创始人，一生致力于帮助人们增进信仰和对天主的爱，1950年蒙主恩召。愿他的使徒热忱激励司铎们为了天主圣洁子民的神益毫无保留地奉献自己。请为新真福鼓掌！我看到那里有几面墨西哥国旗。」

新真福利拉·塞拉芬体现出「温和及谦逊的基督圣子的样貌」，并鼓励「他在精神上的女儿们，即圣母无原罪传教女修会成员，也效法」耶稣的这个面容。

新真福时常用亲生儿子的语气来谈论天主，把天主「当成真正的父亲」，而且流露出令人难忘的温柔态度。他也活出了子女的「渺小」，总是欢喜地承行天父的圣意，即使卧病在床也不例外。

此外，新真福也是一位「灵性上父爱」的大师。他善于听告解，并引领了许多人做出人生的抉择。圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机9月14日在弥撒讲道中如此表彰这位新真福，他以教宗代表的身份在墨西哥城瓜达卢佩圣母大殿主持了册封真福弥撒。

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