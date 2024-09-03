俞枢机：教宗此行沉浸在遥远的亚洲地方教会里

在教宗方济各启程前往亚太四国访问之际，来自韩国的圣座圣职部长俞兴植枢机向本新闻网谈论亚洲：那是富含灵性的土地，以宗教交谈为重点；在亚洲宣讲福音，意味著坚定亚洲人民特有的信仰喜乐。

（梵蒂冈新闻网）余兴植主教曾于10年前在亚洲青年节期间于韩国迎接教宗方济各，他这次以圣座圣职部部长的身份为教宗在亚太四国的旅行而激动欣喜。在教宗出发前，余兴植枢机接受本新闻网采访，讲述了他的故乡亚洲、一片拥有丰沛文化、多元宗教的土地。信仰要在那里扎下根基，一大挑战在于本地化的进程。枢机说：「这要通过新的语言和新的牧灵模式来发展。」

俞枢机首先表示：「我认为，教宗这次的亚洲之行，会坚定他对远东的热情。他曾多次表达过这份热情，说起他刚晋铎那几年渴望去亚洲传教的事。更广泛地说，此行再一次证明对『边缘地带』的关注，教宗方济各时常叮嘱这点，几乎以之作为整个教会旅途指引方向的指南针。」

「这是一种不自我封闭的目光，不把基督信仰的美好与创造力缩减成单一的祈祷、礼仪或牧灵行动模式；相反地，却要加以扩大、超越边界，聆听也在那些显然『远离中心』的地方和教会发生的事。那里虽然遥远，却富含活力和灵修。」

提到教宗此行的友爱主题，枢机指出，「到了那些国家，教宗将能沉浸在一个多元文化的世界，各式各样历史悠久的群体、文化与宗教传统在那些地方和城市打成一片、和睦共处。如此一来，教宗将能坚定他所遇见的天主子民，同时也能在一个因冲突、战争与分歧而分裂的世界里树立友爱及分享的榜样」。

谈到基督信仰在亚洲的情况，俞枢机表示，亚洲多彩缤纷，其基督信仰旅途向来「沾染了」许多其他灵性的色彩，融入十分独特的文化，其发展渠道是「新的语言、新的牧灵模式，以及对宗教交谈的特别关注」。「宗教交谈也被视为人类一齐走向天主的旅途，并且参与祂的救世计划。在这层意义上，亚洲也能帮助西方的信仰更新，通过新福传重新找到生命力，更加意识到我们基督徒对世界、对社会、对建设和平未来的使命」。

关于在亚洲福传的议题，俞枢机强调，「众所周知，从一方面来说，福音融入文化，使之成为一片能发芽茁壮的沃土，并且宽仁地予以接纳；同时，福传对文化来说永远是一大挑战，它要在成长的旅途上加以净化和陪伴，使之更加符合天主的计划，也就是更人性化」。

「在这层意义上，在亚洲宣讲福音，意味著坚定亚洲人民特有的信仰喜乐，它的根基是众多传教士和福音见证人撒下的种子。然而，基督信仰同时也必须应对一些文化类型的挑战。我尤其想到青年，他们有时被太过于世俗化、享乐主义和消费主义思维的文化及社会模式所吸引；还有些问题与更具地方特色的现象有关，例如：法术、巫术，暴力自卫，以及在某些情况下的部族意识和泛灵论。别忘了还有攸关穷人、家庭和守护生命的问题。」

此外，「整体而言，最重要的层面是基督徒见证，如同朝鲜首位殉道者圣金大建和许多其他亚洲殉道者的教导：哪里有生命的见证，那里也有福音的宣讲，因为我们的生命先于言语和方法，必须首先以生命展现出福音的喜乐，成为照亮世界黑暗的光」。

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