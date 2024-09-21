韩国“和平之后”圣母像安置在梵蒂冈花园

在韩国殉道圣人纪念日当天，在梵蒂冈花园举行了韩国“和平之后”圣母镶嵌画像的降福礼。

（梵蒂冈新闻网）教会于9月20日纪念韩国殉道圣人金大建（Andrea Kim Taegon）司铎、丁夏祥（Paolo Chong Hasang）主教及同伴。当天下午在梵蒂冈花园举行了韩国“和平之后”圣母镶嵌画像的揭幕及降福礼。在场的人中，有梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机、圣座圣职部部长俞兴植（Lazzaro You Heung sik）枢机、这几天前来述职的韩国主教们，以及大约200位平信徒、修女和司铎。降福礼之后，众人共同为教宗的意向诵念玫瑰经，特别与教宗一起恳求和平之恩。

2023年5月，俞兴植枢机委托韩国艺术家沈淳华（Shim Soonhwa Catherine）为梵蒂冈花园制作一幅“和平之后”圣母镶嵌画像，并邀请这位艺术家前来梵蒂冈花园现场参观，以确定作品的尺寸。

沈淳华于同年10月开始在画布上绘画，绘制完后制作了镶嵌画。这幅圣母镶嵌画像高1.5米、宽1米。那幅高1.6米、宽1.05米的油画则赠送给了圣座圣职部，挂在该部会的办公楼内。镶嵌画像在韩国制成并空运过来，而大理石画框是在意大利卡拉拉制作的。

“和平之后”圣母像中，圣母身著红色和青绿色的韩服，红色代表母性，青绿色代表和平。在这幅作品中，圣母手拿玫瑰经念珠，象征祈祷是战胜邪恶的武器。她脚下踏一支蛇，象征邪恶。在这幅镶嵌画像中，也有耶稣圣婴，祂降福众人，手中拿著一个地球仪。耶稣圣婴的服装是具有民族特色的韩国儿童传统服装，表明孩童非常宝贵，始终需要受保护。

镶嵌画像中，圣母站著抱著耶稣圣婴，这表达希望，愿被战争的黑暗遮蔽的大地能通过和平之后的转祷找到和睦与和平，为全人类展现一个新时代。画像中也呈现一只象征圣神的鸽子。画的背景呈金黄色，这颜色是天主的荣耀与王权和光明的象征。除了这幅圣母镶嵌画像外，梵蒂冈花园中也有来自其他地方的圣母像。

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