教宗批准公开敬礼梅久戈耶圣母

教宗方济各批准圣座教义部关于梅久戈耶圣母朝圣地的指示文件。该文件没有对梅久戈耶圣母朝圣地超自然现象作出判定，但承认其丰富的灵性果实，同时作出了一些澄清。

（梵蒂冈新闻网)圣座教义部9月19日在圣座新闻室举行记者会，介绍关于梅久戈耶朝圣地灵性现象的文件，该文件的题目为“和平之后：与梅久戈耶相关的灵性经验”。该文件由圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机和圣座教义部教义部门秘书长马泰奥（Armando Matteo）蒙席签署，并于8月28日获教宗方济各批准。

该文件承认与梅久戈耶经验相关的灵性果实的美好，批准信友在那里举行公开敬礼。该文件还强调，“本文件的结论并不涉及对自称目击者道德生活的判断”，而无论如何，灵性恩典“并不一定需要人具有道德上的完美”。

积极的灵性果实

与梅久戈耶现像有关的场所已经成为世界各地朝圣者的目的地。该文件写道，根据教会的传统，“积极的果实尤其表现在促进信仰生活健康的实践”。“大量的皈依者找到信仰或重归信仰；许多人悔改并回到圣事的共融中；大量圣召；夫妇修和、婚姻及家庭生活得到更新。”黑塞哥维那小村的圣堂成了朝拜、祈祷、研讨会、灵修退省、青年聚会的场所。

“来到梅久戈耶的人们尤其为更新他们的信仰生活，而不是为特别的请求”。文件也写道，照顾孤儿、吸毒者、残障者的爱德工作也兴起了，来此地朝圣的也有东正教信友和穆斯林。

和平的讯息

圣座教义部的文件审视了梅久戈耶讯息的核心方面。这讯息就是从和平开始，不仅是没有战争，也是在灵性、家庭和社会层面度和平的生活。圣母玛利亚称自己为“和平之后”：“我以和平之后的身份来到这里，是要告诉所有人，为了世界的得救，和平是必要的。只有在天主内，才能获得真正的喜乐，并由此产生真正的和平。因此，我呼吁皈依。”（参阅《1983年6月16日的讯息》）。这和平是仁爱生活的果实，这爱意味著爱所有人，包括非天主教徒。

以天主为中心

接著，文件指出，梅久戈耶圣母的讯息多次邀请人们信赖天主的爱。“我们可以认出讯息的一个核心，即圣母并没有将自己置于中心，而是其完全指向我们与天主的契合。”另外，“玛利亚的转祷与工程清楚地显示服从于耶稣基督，将祂作为在每个人身上施予恩宠和救恩的根源”。圣母玛利亚代祷，基督“给予我们力量”，圣母的所有工作“就是激励我们走向基督”：“此时，祂给予你们力量和喜乐，我藉著代祷亲近你们。”（1993年11月25日的讯息）

此外，梅久戈耶圣母的许多讯息都在邀请信友认识到呼求天主圣神助佑的重要性：“当人们只向圣人祈求帮助时，这样就错了。重要的是呼求圣神降临到你们中间，拥有了祂，你就拥有了一切。”（1983年10月21日的讯息）。

呼唤皈依

在梅久戈耶圣母的讯息中，我们发现“一个不断邀请人们放弃世俗生活的方式和对尘世财富的过度依恋，以及总是呼吁人们皈依，好使世界获得真正的和平”。呼唤皈依是梅久戈耶讯息的中心。此外也“不断地敦促不要低估邪恶与犯罪的严重性，要非常认真地对待天主的召叫，与邪恶和撒旦的影响作斗争”。

祈祷和斋戒也非常重要，弥撒的核心地位、友爱共融的重要性以及寻获人的生命在永生中的最终意义同样是至关重要的。

澄清的内容

圣座教义部发表文件的第二部分强调了“少许”讯息需要澄清。文件写道：“为了避免梅久戈耶这一宝藏受到损害，有必要澄清可能导致一些小团体曲解这些灵性经验的宝贵建议，而导致的混乱。”

如果只撷取讯息的一部分，就会产生“混乱的人性经验、神学上不准确的表达或不完全合理”的情形，即使是某些错误可能不是“由于恶意，而是由于主观看法”所造成。在某些情况下，“圣母似乎表现出一些恼怒，因为她的一些指示没有得到遵守；因此，她警告可怕的记号以及不再有显现的可能”。但是，事实上，其它的讯息给出了正确的解释：“那些做出灾难性预言的人是假先知。他们说：‘某年某日，将会有灾难’。我常说，如果世界不皈依，灾祸就会来到。因此，我呼吁所有人皈依。”（1983年12月15日的讯息）。

批准公开敬礼

文件的结尾指出，对梅久戈耶大部分讯息的肯定评价，并不意味著对这些讯息直接源自超自然现象作出声明。众所周知，“尽管对于某些事实的真实性或这些灵性经验的某些方面有不同的看法，但它所在地方的教会权威应重视牧灵价值，并促进这灵性价值的传播”。

最后，圣座教义部敦促所有前来梅久戈耶的人士，“强烈建议，朝圣者来此朝圣不是为了与所称目击者会面，而是为了与和平之后玛利亚相遇”。

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