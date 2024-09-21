梅久戈耶与教会的态度

根据梅久戈耶事件研究委员会和相关主教们的声明，本新闻网公布圣座教义部秘书长马泰奥蒙席的长篇演讲节选，重建这些事件的时间线。

（梵蒂冈新闻网）圣座教义部9月19日发表文件，承认与梅久戈耶经验相关的灵性果实的美好，批准信友举行有关的公开敬礼。该部会教义部门秘书长马泰奥蒙席（Armando Matteo）撰文，讲述了在梅久戈耶事件发生后，教会的态度。以下是这篇文章的主要内容：

梅久戈耶有关圣母显现的现象涉及的是自1981年6月24日开始发生在梅久戈耶圣雅各伯堂区的事件。该堂区由方济各会士管理，属于黑塞哥维那省，位于波黑（原南斯拉夫）的莫斯塔尔-杜夫诺教区。

当天傍晚，伊万卡·伊万科维奇（Ivanka Ivanković）和米尔雅娜·德拉基切维奇（Mirjana Dragičević）两位女孩前往克尼察（Crnica）山脚下的波德布尔多（Podbrdo）地区。突然间，伊万卡看到圣母（米尔雅娜未见显现）。两位女孩继续朝村庄走去。同日，下午六点左右，六名年轻人在同一地点看到抱著婴儿的圣母玛利亚。除了伊万卡和米尔雅娜，在场的还有维卡·伊万科维奇（Vicka Ivanković）、伊万·德拉基切维奇（Ivan Dragičević）、伊万·伊万科维奇（Ivan Ivanković）、米尔卡·帕夫洛维奇（Milka Pavlovi）、玛利亚·帕夫洛维奇（Marija Pavlović）和雅科夫·乔洛（Jakov Čolo）。

同年7月21日，莫斯塔尔-杜夫诺教区的主教帕瓦奥·扎尼奇（Pavao Žanić）与六位“目击者”会面，他们向主教报告了他们最近的经历。主教相信“这些孩子没有撒谎”。几天后，在梅久戈耶堂区举行坚振圣事时，他再次表达了这种信念。然而，1983年11月19日，帕瓦奥·扎尼奇主教向当时的圣座教义部递交了一份关于圣母显现的机密报告，表示他对此“非常强烈的怀疑”。

翌年10月12日，南斯拉夫主教团就梅久戈耶事件发表声明，强调教会当局在评估显现方面的权威，并禁止在梅久戈耶举行官方性的朝圣活动。

1986年5月19日，负责评估梅久戈耶显现的教区委员会做出裁定：“无法确认显现的超自然性”（Non constat de supernaturalitate），其中11名成员赞成，4名成员反对。

同年，宗座驻贝尔格莱德的代办对教区委员会的工作表示否定意见。当时的圣座教义部决定由南斯拉夫主教团重新审查此案。

次年，即1987年4月9日，南斯拉夫主教团委员会开始进行相关审查，工作持续到1991年4月。4月10日，南斯拉夫主教团委员会发布了关于梅久戈耶现象的最终报告，称为《扎达尔声明》，声明如下：

“自始以来，主教们通过教区主教、主教团委员会以及南斯拉夫主教团梅久戈尔耶委员会，一直在关注梅久戈耶的显现现象。基于迄今为止的研究，我们无法肯定这些现象具有超自然性。然而，许多信徒从各地来到梅久戈耶，出于宗教和其他原因，他们首先需要得到教区主教的关心和牧灵关怀，其他主教也应如此，以便在梅久戈耶，并与梅久戈耶，一起促进对圣母玛利亚予以正当的虔诚敬礼，并与教会的训导保持一致。为此，主教们提供适当的礼仪牧灵指南，并通过委员会继续跟进并调查梅久戈耶的事件。”

让我们回到1994年。10月28日，梅久戈耶的新任本堂神父拉特科·佩里奇（Ratko Perić）请求若望保禄二世成立一个委员会，对“显现”做出最终裁决。1995年7月，宣布若望保禄二世将在他的萨拉热窝牧灵访问期间前往梅久戈耶。事实上，教宗在一些私人信件中对梅久戈耶持积极态度，并表达了前往该地的愿望。得知此事后，佩里奇神父请求当时的圣座教义部避免教宗的这次访问，最终此次访问并未成行。

1998年3月2日，应留尼汪圣但尼教区主教的询问，当时的圣座教义部回复称，允许私人前往梅久戈耶朝圣，前提是不能宣称梅久戈耶为真实显现之地。此外，圣座教义部指出，佩里奇神父关于“不具超自然性”的立场并非圣座教义部的官方立场。

接下来的几年，圣座教义部与波斯尼亚和黑塞哥维那主教团进行了多次磋商，讨论重新审查整个相关文件的可能性。然而，波黑主教团声明他们无力开展新的审查，也不认为这是适宜的。

一个转折点发生在2008年1月14日，本笃十六世决定成立一个国际委员会来评估梅久戈耶的超自然现象。该委员会由卡米洛·鲁伊尼（Camillo Ruini）枢机主持。2014年1月，在历时约六年的工作后，国际委员会给出了他们的意见。然而，委员会的结论并未公开，这是当时的教义部明确要求的。

在随后的几年里，圣座教义部进一步深入调查了梅久戈耶事件的整个过程。他们还向两位专家征求意见，这两位专家得出的结论与鲁伊尼委员会的结论截然不同。

2015年12月，教宗方济各在收到所有文件后，决定亲自接管关于梅久戈耶的案件。

随后，2017年2月11日，教宗方济各任命恩里克·霍泽（Henryk Hoser）主教为圣座特使，前往梅久戈耶审查当地的牧灵情况。2019年1月14日，教宗公开了一项指令，指出“可以组织前往梅久戈耶的朝圣活动，但需谨慎避免将其解读为对事件真实性的认可”。

最后需提到的是，2021年12月27日，教宗方济各任命阿尔多·卡瓦利（Aldo Cavalli）主教为梅久戈耶堂区的新任宗座特别视察员，任期不定，且由圣座指派。卡瓦利主教接替了同年8月13日在华沙逝世的霍泽（Henryk Hoser）总主教。

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