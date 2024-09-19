2025禧年26项重要活动已在官网公布

2025禧年官方网站持续更新最新消息，为朝圣者提供指引。该网站也有中文页面，有意者可在网站上报名参加各项禧年活动。

（梵蒂冈新闻网）2025禧年网站公布了禧年活动行程表，标出26项重要庆典。该网站也有中文页面，有意者可前往查询各项庆典的时间和主要活动。接下来几个月，这个禧年网站会增加更多细节，每项庆典的页面都将能下载活动手册和宣传图档，前者为朝圣者提供指引，后者可用于推广。网页上也可以直接报名参加各项禧年庆典。

禧年庆典

禧年期间的26项重要庆典包括：2025年1月24日至26日的禧年传播界庆典，面向传播界的所有专业人士；2月8日至9日的禧年武装部队、警察和安全人员活动，面向所有军人、警察、城管、安全人员、退役军警，以及各种军人协会、军校、随军司铎和随军教长团人员；2月21日至23日的禧年执事庆典，面向全体终身执事；3月8日至9日的禧年志愿者活动，对象是各个协会的志愿者、非营利组织成员、非政府组织人员，以及社会工作者。

此外，还有3月28日至30日的禧年慈悲传教士庆典。慈悲传教士如同2016年慈悲特殊禧年期间的宣讲者一样，他们是世界各地的获选司铎，从教宗那里领受权柄，能赦免那些仅限于宗座权责范围的罪过，并且肩负特殊使命。

在活动行程表上，也有4月5日至6日的禧年病人和医疗卫生界活动，面向所有病患，以及与医疗卫生界有关的专业人员；4月28日至29日的禧年残疾人庆典，面向所有残疾人和陪伴他们的人；5月1日至4日的劳工庆祝活动，面向各领域的劳动者；5月4日至5日的企业家活动，以及5月10日至11日的禧年乐队庆典。后者的对象是军乐队、职业乐团、业余乐队、民俗音乐乐团和学校乐团等团体的所有成员。

另外，5月16日至18日也将与教会善会成员举行禧年的善会庆典；5月30日至6月1日要举办禧年的家庭、儿童、祖父母和长者庆祝活动。6月7日至8日的禧年运动、协会和新团体庆典将广邀教会运动、协会、新团体和祈祷团的成员参与其中。

其它的活动则有6月9日的禧年圣座庆典、6月14日至15日的禧年运动庆典、6月23日至24日的禧年修生活动、6月25日的禧年主教庆典、6月25日至27日的禧年司铎庆典，以及9月15日的禧年安慰活动。这项活动的对象是所有因疾病、丧亲、暴力和侵犯而处于痛苦与磨难中的人。

2025年下半年的庆祝活动将有：9月20日的禧年司法人员庆典，对象是世俗和教会法律界的人员；9月26日至28日的禧年要理教员庆祝活动；10月4日至5日的禧年移民者庆典；10月8日至9日的禧年度奉献生活者庆典，届时所有男女会士、隐修士和初学生都将成为主角。最后是10月11日至12日的禧年圣母灵修庆典，对象是特敬圣母的所有运动、善会和祈祷团成员；11月21日至23日的禧年圣咏团和唱经班庆典，以及12月14日的禧年服刑人活动。

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