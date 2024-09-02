教宗将亲手完成相遇学校在印尼的新艺术品

相遇学校在印尼创作了一个名为《心的多面体》的艺术品，邀请1500人参与其中，以教育、艺术和科技为题材，作为每个人为全球团体贡献己力的象征。对此，教宗方济各9月4日在雅加达访问期间，将藉著一件个人物品作出贡献。

（梵蒂冈新闻网）相遇学校为印度尼西亚构思的项目，名称是「心的多面体」。这个艺术作品将于9月4日由教宗方济各在雅加达青年之家（Grha Pemuda）亲手完成。该多面体由印尼多个岛屿、不同学校的实习生和学生共同制作而成，它的每一面都反映出全国不同团体的多元性。

相遇学校是教宗方济各于2013年启动的国际教育运动，旨在通过革新的教育方法，结合科技、体育和艺术，帮助青年改变生命。此前，相遇学校在葡萄牙制作了一幅世界最长的集体壁画，并由教宗方济各于去年8月3日在世青节期间画上最后一笔。这个经验促使相遇学校构思了这新的艺术品，以此象征印尼的心和该国文化的富饶。

在集体创作的艺术品中呈现印尼

怀著建设「相遇文化」的愿景，相遇学校今天在全球五大洲的社会融合、团结和使命方面是一股强劲的力量，从小学到大学有超过50万所学校参与其中。

这次投入《心的多面体》艺术品创作的人数共有1500人，包括雅加达教育计划的青年、巴厘岛等地工作坊的学员，以及三所监狱的服刑人。

这个艺术品揉合了贡献者们的个人物品，它是个珍藏回忆的神圣空间，同时也象征了共享的团体。它的每一面都讲述了参与者的经历，并结合教育、艺术和科技，传达出印尼的国家口号：异中求同（Bhinneka Tunggal Ika）。这个作品正在等待教宗方济各的贡献，由他亲自予以完成。

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