圣座国务卿在联大发言：愿世界没有核武、战地尽快停火

圣座国务卿帕罗林枢机在联合国第79届大会上发言，祈愿世界没有核武器。枢机谈论了零星的第三次世界大战，对圣地基督徒遭受的歧视表示担忧。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机目前在联合国纽约总部出席第79届大会。他于9月28日在大会上发言，主题是「不落下任何一个人：采取共同行动来促进和平进程、可持续发展和人性尊严，造福后代子孙及未来」。

帕罗林枢机在发言中祈愿世界不再有核武器。他指出，「迫切需要邀请所有国家一起就新兴科技的使用，尤其是在军事领域的使用，进行全面的伦理省思」。圣座「坚信一个没有核武器的世界是必要且可行的」。

面对当前「零星的第三次世界大战」，枢机首先念及俄罗斯与乌克兰，强调「眼前的处境要求我们紧急采取行动来遏止升级，并要创造出一个迈向公正且和平的解决方案的进程」。

加沙的悲惨局势也是圣座国务卿关切的一大焦点。「中东持续动荡不安，尤其是在2023年10月7日哈玛斯对以色列发动恐怖攻击以来」。然而，以色列的军事反击造成为数众多的百姓罹难，这促使人们「对其比例原则提出许多质疑」。圣座呼吁立即在加沙和约旦河西岸停火，释放那些被扣留在加沙的以色列人质，并为巴勒斯坦人民提供人道援助。

此外，帕罗林枢机也对耶路撒冷的情况表达「严正关切」，「那里正在发生多起歧视和骚扰事件，妨碍基督徒、犹太教徒与穆斯林的和睦共处」。枢机谴责这几个月来「少数的个别犹太教徒作出反基督宗教举动」，他吁请「当局继续坚决且明确地应对这种意识形态的偏差」，保护基督徒的临在。

黎巴嫩当下的处境则是「圣座担忧的另一个重大理由」：「真主党与以色列军队的冲突正在加剧，对黎巴嫩南部和以色列北部的局势造成了很大的影响，使整个区域陷入危险」。流离失所者和伤亡人数不断攀升。因此圣座要求各方遵守国际人道主义法的原则，阻止局势升级，立即停火」。

枢机也不忘叙利亚的人道主义危机，希望能找出「新的方法来解决问题，考虑到经济制裁对百姓的影响，并为遭受重创的人民提供宽慰，同时确保过往的事件得以伸张正义」。

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