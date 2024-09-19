俄乌战争：帕罗林枢机呼吁尊重人权及互换俘虏

圣座国务卿在与俄罗斯联邦人权事务高级专员进行的视频会议上，感谢俄罗斯专员在两名乌克兰司铎获释放一事中起到的作用，同时敦促需要保护国际公约所规定的基本人权。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机感谢俄罗斯当局为释放两名乌克兰司铎作出的努力。这两名司铎是伊万·莱维茨斯基（Ivan Levytskyi）和博赫丹·海莱塔（Bohdan Heleta），赎世主会（congregazione del Santissimo Redentore）的神父，于今年6月获释放。帕罗林枢机也再次敦促尊重人权及互换俄乌冲突中的战俘。

帕罗林枢机9月16日在与俄罗斯联邦人权事务高级专员莫斯卡尔科娃（Tatiana Moskalkova）举行的视频会议上，作了上述表达。梵蒂冈新闻室于9月18日的公告中公布了这个消息。

公告表示：“会谈中，国务卿枢机除了感谢俄罗斯专员在两名乌克兰司铎获释放一事中起到的作用，也提到在目前冲突的情况下，需要保护国际公约所规定的基本人权。同时，枢机还谈到几个有关人道主义性质的课题。他特别提到对带到俄罗斯联邦的乌克兰被俘军人的协助，以及俄罗斯与乌克兰互换在押士兵的问题。”

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