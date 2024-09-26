帕罗林枢机谈教宗卢比之旅：他将敦促欧洲重新发现其根基

教宗方济各即将在卢森堡和比利时展开牧灵访问之际，圣座国务卿帕罗林枢机接受本新闻网采访，指出欧洲「极需要重新发现其根基」，教宗此行将为欧洲带来勇气与希望之光。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各刚结束他任内最长的旅行，就要再次启程前往卢森堡和比利时。在教宗展开这次的欧洲之旅前，圣座国务卿帕罗林枢机接受本新闻网采访，表示教宗此行将带去高瞻远瞩的团结精神，以及向未来敞开的勇气。

教宗此行于9月26日出发，第一天短暂停留在卢森堡后，立即前往比利时。对此，帕罗林枢机解释道，「这次牧灵访问的主要重点是比利时天主教鲁汶大学创校600周年的校庆活动，但他也要访问卢森堡。这两个国家是欧盟的创始国，也是欧盟机构的所在地。天主教信仰在那里尽管名义上仍占多数，却似乎越来越淡出生活的视线范围，几乎是被搁置在社会的边缘地带」。

谈到天主教鲁汶大学的校庆，帕罗林枢机指出，「信仰与科学的交谈至关重要。历史上曾出现长时间的理解与合作阶段，却也有互不理解的时候。圣父教宗在鲁汶大学创校600周年的机会上访问比利时，这将是个天赐的良机去重新发现信仰与科学之间的紧密关系」。

此外，教宗此行也将为欧盟带来力量，以恢复其创始的根基。圣座国务卿由此谈论欧盟的起源，指出「第二次世界大战刚结束时，欧洲人民精疲力尽」。30年前，欧洲人民「充满不幸和痛苦」，这激发他们「坚决且大胆地建立新秩序，以免那些曾经引发冲突的激进民族主义死灰复燃」。「如今，欧洲反倒有些失去了对以往悲惨无比的处境的记忆，因此提高了重蹈覆辙的风险」。

在「听天由命的气氛蔓延开来，希望荡然无存」的时刻，「圣父教宗是希望的朝圣者」。「他渴望欧洲重新发现其建设根基的缘由，好能应对各种问题，包括与经济或移民相关的问题，秉持高瞻远瞩的团结精神，重新找到勇气向未来敞开，对抗『人口冬季』的现象」。

在逐渐老化的欧洲，教宗方济各多次提到出生率大幅下降的情况。对此，圣座国务卿强调，「为了遏止出生率的急遽下降，务必迫切采取一系列的行动」。「教会、国家和中间组织都必须意识到这个议题的重要性，采取一系列的举措，如果可行的话，要加以妥善协调」。

以牧灵工作为例，枢机指出，应当「制定行动计划，用心聆听家庭，分辨出他们的真实需求并给予援助，给他们的生活带来具体影响，进而清除掉各种妨碍他们慷慨接纳新生命的阻碍」。

圣座国务卿帕罗林枢机最后对教宗此行表达了祝愿，说：「我预祝教宗这次在卢森堡和比利时的旅行能有如星星之火那样，点燃更大的火光。愿星星之火有助于教会和社会内现有的一切善的潜力都能浮现出来；愿这光能为那看似屈服于衰落的人注入勇气。我希望并祝愿教宗此行是个对欧洲及对教会临在于当今欧洲的方式进行深入反思的良机。我期望这一刻信徒和非信徒能有机会聆听圣伯多禄继承人的话语，藉著源自福音的提议，就他们在世界上的所是和所行彼此交流。」

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