帕罗林枢机：在母亲的膝上我们认识了福音

圣座国务卿帕罗林枢机9月3日上午在维琴察省的斯基亚翁为享年96岁的母亲亚达主持葬礼。在葬礼开始时，宣读了教宗方济各的唁电。数百人出席了葬礼。

(梵蒂冈新闻网)“谢谢妈妈，在妳的膝上，我们学习认识福音。今天，我们所相信的复活的信仰在妳身上实现了。”这是圣座国务卿帕罗林枢机9月3日上午，在维琴察省的斯基亚翁为享年96岁的母亲亚达（Ada Miotti Parolin）主持葬礼弥撒时，在灵柩旁向母亲献上的最后感恩之言。数百人出席了葬礼。

在弥撒讲道中，帕罗林枢机向所有参与葬礼的人说，在母亲表率的引导下，通过遵循天主的诫命，他与兄弟姐妹走上了跟随耶稣、爱慕福音、爱天主及爱他人的信仰之路。

帕罗林枢机的母亲亚达于8月31日安息主怀，教宗方济各在启程赴亚太四国访问前寄发唁电，对亚达的辞世表达了他的哀悼之情，并在祈祷中与帕罗林枢机的亲人同在。

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