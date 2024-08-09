圣座发行新书《临终小辞典》，囊括从1957年至今的教会训导

宗座生命科学院主席帕利亚总主教将新书《临终小辞典》献给教宗后，向本新闻网表示，「教会邀请大家省思，过度坚持治疗不是个有益于患者的医疗表现」。他同时强调，教会坚决反对安乐死和协助自杀。

（梵蒂冈新闻网）宗座生命科学院主席帕利亚（Vincenzo Paglia）总主教8月8日上午在梵蒂冈宗座大楼晋见教宗方济各，献给他一本新出版的《临终小辞典》（Piccolo lessico del fine vita）。这本新书由梵蒂冈书局出版社（LEV）发行，总共88页，涵盖了与临终有关的重大伦理议题，如：安乐死、协助自杀、舒缓治疗和遗体火化。本书于今年7月初问世，多家媒体近日报道称，这些会是圣座的若干「开放」。帕利亚总主教向本新闻网表示，实际上，《小辞典》的说明是依据近70年来历任教宗和教会的训导。

教宗方济各始终坚持捍卫处于各阶段的生命。帕利亚总主教指出，他8月8日晋见教宗时，教宗再次「赞许了宗座生命科学院所推进的工作」。「当然，临终的主题颇为复杂，教会从1957年庇护十二世的宗座牧职到今天，相关的训导却很丰富」。

所有阶段的生命「都应当受到捍卫，不只是某些特定时刻而已。生命权尤其要得到保护，特别是弱者的生命，好能对抗那躲在自我满足和自主性后面的『丢弃文化』」。

《临终小辞典》里提到了停止喂食和供水的情况，有人因此认为这是圣座的一种开放。对此，帕利亚总主教解释道，「诚如《小辞典》所写，早在1956年，庇护十二世教宗就已经表明，假如出现某些严重状况，停掉呼吸机是合法的。2007年，圣座教义部在肯定了使用维生机器的一个正向前提后，承认在伴随著『过度负担或严重身体不适』的情况下，可以合法地中断（或是不启动）机器。这两个准则属于不成比例治疗的定义；换句话说，不成比例的治疗是该当停止的治疗。这项评估始终要让患者尽量参与其中。《小辞典》要予以完整地阅读」。

此外，《临终小辞典》阐明，教会抵拒不合理的过度坚持治疗。有些媒体称，这是变相地赞成安乐死和协助自杀。对此，帕利亚总主教强调，「教会重申坚决反对任何形式的安乐死和协助自杀」。

然而，「教会也邀请大家省思，不合理的过度坚持治疗绝非为患者考虑、有益于患者的医疗和照护表现。死亡不幸地是人生的一个幅度，是无可避免的。当然，我们绝对不应该缩短生命的过程，但我们也不该固执地想方设法阻碍其生命的进程。我们都很脆弱。这就是为什么我们必须互相照顾。相较于一般的情况，我们应该更努力陪伴那些已经走到人生最后阶段的人，深知对我们信徒而言，死亡没有最后的话语权！」

临终的各种议题极其重要，务必小心处理。有鉴于此，宗座生命科学院主席期许在这方面要「尽可能地达成最高的共识，而且秉持尊重的态度把不同的情感和宗教信念都列入考量」。帕利亚总主教指出，「这是政治上的任务。教会能做的，则是为了全社会的共同福祉，能进行合作。但是教会的使命是培养良心，而非制定法条」。

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