“宽免我们的罪债：将袮的平安赐予我们！”

教宗方济各已为2025年元旦第58届世界和平日文告选择了主题，从《愿袮受赞颂》和《众位弟兄》两道通谕受到启迪，围绕著希望和宽恕的思想，这正是禧年的核心。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各为2025年世界和平日文告选择了主题：“宽免我们的罪债：将你的平安赐予我们！”圣座促进人类整体发展部在一份公告中解释道，这个主题体现出与禧年的圣经及教会含义存在一种自然的和谐，尤其受到了《愿袮受赞颂》和《众位弟兄》两道通谕的启迪，围绕著希望和宽恕的思想，因为禧年的核心正是：呼唤人皈依而不判罪，却要和解与和好。

公告强调，从目睹今日人类受折磨的冲突和社会罪恶的现实情况，到注视著消除罪恶和免去债务的禧年传统所固有的希望，以及教父们的省思，将能看到具体的方向，从而在灵性、道德、社会、经济、生态和文化领域带来一种极需要的改变。

唯有以个人、团体和国际层面的真正皈依为起点，才能得到真正的和平，这和平不仅反映在冲突的结束，也呈现一种伤痛得到医治，以及每个人的尊严受到认可的新现实。

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