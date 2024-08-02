2025年禧年：关于开启圣门的几项说明

禧年临近，圣座福音传播部在一份公告中对于在各主教座堂、朝圣地和其它不同于宗座大殿的敬礼场所开启圣门的可能性作出几点说明。

（梵蒂冈新闻网）圣座福音传播部世界福传基本问题部门8月1日发表公告，对于2025年禧年在各主教座堂、朝圣地及其它不同于宗座大殿的敬礼场所开启圣门的情况作出几项说明。鉴于禧年的临近，这份公告意在答复最近提出的相关问题，即“能够为各主教座堂、国际和国家朝圣地，以及其它具有特殊意义的敬礼场所的圣门的体现和开启作出规定”。

公告阐明，对于这个愿望，尽管理解出于牧灵和虔敬性质能提出的理由，但该部会有责任“重提教宗在宣布2025年禧年《望德不叫人蒙羞》诏书中作出的明确指示，其中指明开启圣伯多禄大殿和其它三座宗座大殿，即圣若望拉特朗大殿、圣母大殿和城外圣保禄大殿的圣门”。

公告解释，唯一的例外则是教宗在诏书中表达的意愿，即他“亲自在监狱中开启圣门，‘为服刑人提供关怀的具体标记’”。此外，福音传播部的公告也提到，“禧年的独特标记”一向是颁赐大赦，旨在“透过忏悔圣事和爱德及希望的标记，表达天主宽恕的圆满及无限”。

为了“圆满地活出”即将来临的圣年，公告最后提到圣座圣赦院2024年5月13日的法令，其中指明为庆祝禧年的特定场所及各种方式。

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