秘鲁基督徒生活团，梵蒂冈将创始人菲加里开除团籍

基督徒生活团创始人多年来被禁止接近他所创立的团体，原因是他被指控有经济不规范的问题，以及在心理和性方面施加侵犯，受害者包括未成年人。此前已下令他不得回国，如今圣座修会部对他采取开除的措施。秘鲁主教团公布了这一消息。

（梵蒂冈新闻网）菲加里（Luis Fernando Figari）被逐出他所创建的运动团体。圣座对基督徒生活团（Sodalitium Christianae Vitae）创始人菲加里事件的调查告一段落，采取这项开除措施。基督徒生活团是秘鲁的一个使徒生活团体，由于其高层的侵犯案件和财务管理不善，之前已将该团体托管。菲加里尤其被指控犯有身体、心理和性暴力，未成年人也深受其害。

秘鲁主教团公布了圣座修会部颁布的法令：依照《天主教法典》746条规定，将菲加里从基督徒生活团开除。这个生活团于1970年代成立，盛行于拉丁美洲，由度奉献生活的平信徒和司铎组成，其团员生活在一起，并宣发守独身和服从的终身愿。多年来，在南美洲福传工作方面，基督徒生活团是最为积极的团体之一。

种种指控

关于侵犯的指控最早于2000年初浮现，几名前团员进行了举报，并有媒体介入调查。后来，案件于2015年引起轩然大波，一本搜集了多名受害者见证的书问世。书中提到，团体多名领导人和创始人菲加里作出了身体、心理和性方面的侵犯。

不得返回秘鲁

2018年，秘鲁检察院要求对该团体多名成员和前成员，包括对菲加里，采取预防监管措施。基督徒生活团则成立了调查小组，在一份报告中指明如此罪行的加害人，而且远离他们。这些罪行于1975年至2002年发生，受害者约有36人，其中有19名未成年人。

同样在2018年，梵蒂冈对菲加里采取措施，下令他不得回国，除非有「重大理由」，并应得到危机后获任命的专员、哥伦比亚主教隆多尼奥（Noel Antonio Londoño Buitrago）的「书面许可」。自2016年起，隆多尼奥主教协助「教宗代表」、美国籍枢机托宾（Joseph William Tobin）主持基督徒生活团的管理工作，之后特别为经济问题留下来担任「联络人」。

不准菲加里返回秘鲁的原因是担心他会「对人们造成其它伤害」，「藏匿并销毁不利于他的证据」，或者妨碍教会和国家的「司法程序」。一封由圣座修会部部长阿维斯（Joao Braz de Aviz）枢机署名、2018年6月公布的一封信函解释了这些原因，以回应若干地方媒体称梵蒂冈在某种程度上「保护」菲加里的质疑。

教宗派人调查

2023年7月份，教宗方济各派遣了两名特别调查员去「调查、听取并汇报」有关基督徒生活团的案件。这两名专家在此前的几年前曾在智利从事同样的任务，并且都是圣座教义部成员。他们分别是马耳他总主教希克鲁纳（Charles Scicluna），以及西班牙司铎贝尔托梅乌（Jordi Bertomeu）神父。

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