敬礼昌达维拉的痛苦圣母：教义部放行

圣座教义部同意梅里达-巴达霍斯教区总主教的提议，可举行与西班牙昌达维拉朝圣地相关的敬礼活动。

（梵蒂冈新闻网）圣座教义部“欣然同意”西班牙梅里达-巴达霍斯教区总主教罗德里格斯(Monsignor José Rodríguez Carballo) 宣布在昌达维拉（Chandavila）朝圣地的活动“没有任何阻碍”（nihil obstat），以便“这个简朴却历史丰厚、言词不多却非常虔诚的遗产，能继续为渴望接近它的信众提供一个内心平安、感到安慰和灵性皈依的场所”。

圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机在给罗德里格斯总主教的覆函中作出上述表示，该覆函于8 月 22 日得到教宗方济各的批准。这位西班牙总主教今年 7 月 28 日致函教义部，提到 1945 年在西班牙靠近葡萄牙边界的埃斯特雷马杜拉（Extremadura）地区的昌达维拉村镇发生的事，两名年轻女子称圣母以痛苦圣母的形象显现给她们。

根据今年5月17日圣座教义部公布的新准则，凭借无阻碍，“即使不能肯定上述现象超自然性是否真实，却能认出圣神施展作为的许多标记”，因此，教义部“鼓励该教区主教正确评价其牧灵价值，并推动此灵性活动的传播，包括到朝圣地朝圣”，信友也获许“以审慎的形式参与相关活动”。

玛珊利纳和亚勿拉的事件

在昌达维拉敬礼痛苦圣母的习俗始于第二次世界大战末期，得力于两名女孩的灵性经验。她们是10 岁的玛珊利纳（ Marcelina Barroso Expósito） 和17岁的亚勿拉（ Afra Brígido Blanco），自1945 年 5 月起分别在这同一个地方感受了灵性经验。

费尔南德斯枢机在覆函中写道，“玛珊利纳叙述说，起初她看到天空上有一个黑暗的形状，随后变得越来越明亮，有如披著满天繁星的黑色斗篷的痛苦圣母，站在一棵栗子树上。但这位女孩最深刻的体验倒不是她的视觉，而是感受到圣母的拥抱和亲吻她的额头“。

枢机指出，圣母的这份亲切的临近也许是最美好的讯息。即使日复一日之后，玛珊利纳和亚勿拉都认出那是痛苦圣母的形象，但最突出的是圣母的临在，给予安慰、鼓励和信赖。当童贞圣母要求玛珊利纳跪著走过一片干燥的栗壳、荆棘和尖石的地面时，这样做并不是让她受苦。相反地，这是要求她在面对这项挑战时要有信赖之心：‘不要担心，你不会有事的’。”

圣母玛利亚温柔的心

教义部部长继续写道：“圣母的这个邀请让我们信赖她的爱”，“她让这个贫穷、受苦的小女孩感到了希望，以及自己的尊严得到提升。圣母用那个芦苇和野草做成的简单斗篷保护了小女孩的双膝，这不正是圣母温柔的美善表达吗？同时，这也是一种美妙的体验，因为圣母被明亮的群星包围著，就如在埃斯特雷马杜拉那些小村庄的晴朗夜空中所能看到的那样。”

服事病患、老人和孤儿的谦虚谨慎的一生

在经历了所称的异象之后，这两位女孩便过著“一种谨慎而不引人注目的生活”，献身于“爱德工作，尤其照顾病人、老人和孤儿，以此向那些受苦的人传达她们所体验到的圣母之爱的甜美安慰”。

许多因素都在显示圣神的行动

费尔南德斯枢机在写给罗德里格斯总主教的覆函中指出，基于这些原因，“我们没有任何理由反对这美好的敬礼行为，它所呈现的是我们在我们的母亲纳匝肋人玛利亚身上所看到的同样的简朴。有许多正面的因素都显示出，圣神在许多来自西班牙和葡萄牙的朝圣者身上施展行动，在这个地方有皈依、痊愈和其他珍贵的标记”。

枢机最后提到，2020年大禧年也是在昌达维拉发生的灵性经验75周年纪念年，时任梅里达-巴达霍斯教区总主教确认的这项纪念“对这个教区是一种祝福”。

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