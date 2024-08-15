祖皮枢机与中国政府特别代表进行电话交谈

北京欧亚事务特别代表李辉与教宗派往基辅、莫斯科华盛顿和北京的特使进行了电话交谈。圣座表示，“对当前的局势表示极大关注，并认为需要促进相关方面的对话，以相应的国际保障促进公正及持久的和平”。

（梵蒂冈新闻网）8月14日上午，中国政府欧亚事务特别代表李辉与意大利主教团主席祖皮（Matteo Zuppi）枢机通电话，进行了“亲切的会谈”。这次电话交谈属于“教宗方济各托付于枢机的促进乌克兰和平使命，以及于去年9月在北京会晤后的框架”。

圣座在一份公报中公布了这一消息。公报指出，双方“在电话交谈中，对当前的局势表示极大关注，并认为需要促进相关方面的对话，以相应的国际保障促进公正及持久的和平”。

祖皮枢机于2023年奉教宗方济各派遣履行使命，旨在为“缓和在乌克兰冲突的紧张局势作出贡献，希望以此能开启和平之路，教宗从未放弃希望”。同一年的6 月至 7 月，祖皮枢机曾前往基辅、莫斯科和华盛顿，与政治和宗教代表会面。

同年9月，祖皮则前往北京，与李辉及中华人民共和国外交部进行了会谈，讨论乌克兰战争，以及需要共同努力促进对话及寻找通往和平的道路。

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