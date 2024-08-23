门东萨枢机访问巴西：教育领域见证了为所有人的服务

圣座文化教育部长参加了在圣保罗总教区举行的庆典并会晤学术界代表，鼓励他们在教育界的使命并与文化对话。

（梵蒂冈新闻网）圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机最近访问了巴西圣保罗总教区，在行程紧凑的3天中主持了会议和庆典活动。8月18日主日，他在首都圣保罗的主教座堂主持了弥撒，庆祝当地的主保瞻礼。翌日19日上午，他又在圣保罗宗座大学举行隆重的感恩祭，庆祝圣母升天神学院成立75周年，以及圣保禄宗徒教会法学院在圣保罗总教区成立10周年。

19日的弥撒之后，枢机发表了讲话，表扬这两所为教会和社会服务的教会教育机构。他表示：“我感谢你们的工作，感谢你们对教会生活中这项重要使命的承诺和热情。我必须说，这两所教会学院，不仅在圣保罗教省总教区和这个大都会的地区，也透过附属机构和扩展计划，正在很好地推进，与在巴西这里的地方教会的使命存在著许多合作。”

文化与福传有赖于活跃的神学

门东萨枢机强调，神学与教会法在知识的记载、研究与批判性思考的历史中占有一席之地。他说，“我深信，若没有活跃和积极的神学，文化就得不到充分地巩固，也无法展开具有生命力的福传”。

活动结束时，门东萨枢机从圣保罗总教区总主教谢勒（Odilo Pedro Scherer）枢机手中领受了圣保禄宗徒勋章，这是为感谢他的来访和主持会议。他此行为圣保罗教会的学术界作出了重要贡献。

会晤公教教育机构代表

8月19日下午，门东萨枢机出席了在佩尔迪泽斯（Perdizes）的圣女玛珊利纳学院礼堂与天主教教育机构代表们的会晤，这项活动由主教府教育与大学办公室和巴西天主教教育全国协会（Anec）共同举办。门东萨枢机赞许巴西天主教学校的工作，并鼓励这些机构在众多挑战中，仍坚定不移。

主持弥撒，会见文化和教育界的代表

8月20日，门东萨枢机在圣保罗宗座大学校区所属的圣母无玷圣心堂区主持弥撒，该大学的校长和教职员，以及其他天主教高等教育机构的人员参与了弥撒。之后，枢机与文化和教育界的代表们会面。枢机在此机会中，感谢在场人士作出的重大贡献和带来的希望，“因为从这里能够展望未来”。

为所有人、为每个人服务

枢机在接受当地媒体的采访中强调，教会的教育使命是她自身的存在、她的使命的基本表达。“对教会而言，教育不仅是教学，不仅是发展技术知识或知识的多元性。教育必须具有一种综合，一种对人类及其现实的观点”。他补充说，“文化是存在的表达”。他最后指出，巴西的教会在教育领域具有一项非凡的使命。“巴西的教会在教育领域作出了非凡的见证，因为她为所有人、为每个人服务”。

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