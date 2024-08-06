纪念“一战”阵亡将士：战争起于统治和征服的“偏离的欲望”

依循先教宗庇护十世的意愿，自1901年起，每年都在格拉帕山峰举行礼仪，纪念第一次世界大战中阵亡的意大利和奥匈帝国的将士们。今年由圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机主持这项礼仪。

（梵蒂冈新闻网）圣座福音传播部代理部长塔格莱（Luis Antonio Tagle）枢机8月4日在意大利东北部格拉帕山峰（Cima Grappa）的军人纪念堂主持了一台弥撒，纪念第一次世界大战中阵亡的意大利和奥匈帝国的将士们。依循先教宗庇护十世的意愿，自1901年起，每年都在那里举行这项传统的礼仪。

纪念交战双方阵亡将士

众多政界、军界、宗教当局，以及协会出席了礼仪，向游击队纪念碑献花，也向奥匈帝国坟场的阵亡将士致敬。塔格莱枢机在弥撒讲道中，首先提醒这座山峰的重要性。人们在这里呼求进教之佑，荣福童贞玛利亚，并“为和平向天主献上祈祷”。

不可再有毫无意义的武装冲突

塔格莱枢机指出，“在这座圣殿里守护者在第一次世界大战中阵亡的年轻将士们的记忆。在这片坟场上，向所有的男人和女人发出呼吁，以结束毫无意义的武装冲突。不可再有摧毁，不可再有杀戮，不可再有战争”。

枢机提出了许多问题，似乎在提示要进行一次集体的良心省察：“只有上主才能赐予和平，我们作为耶稣基督的门徒，如何才能成为真正和平的促进者？我们如何真正地恭敬救主、和平之王？我们如何效法圣母、和平之后？我们如何透过缔造和平来纪念阵亡的将士们？”

偏离的欲望

解释了主日礼仪的读经后，塔格莱枢机提出两条应走的道路，即“省察和净化欲望”。枢机表示，“战争起于渴望或偏离的欲望，和平则由纯净的欲望而生”。欲望是“一种冲动或一种渴望，它能满足一种真实或感觉上的需求”。

“欲望影响人的行为、决定和行动。一般而言，欲望让我们联想到吃喝。我在意大利常听到人们在用餐前说‘祝你有好食欲’。但是，人们也有对服装、小配件、金钱、名声、权力、汽车及武器的欲望。”

应渴望好事物

有些欲望可以清楚看见，有些欲望则能隐藏但威力大。因此，枢机表示，除了祝愿“好的食欲”外，我们也应祝愿“对好事物有欲望”。他邀请人们“弃绝被欺骗人的渴望或欲望所腐蚀的旧的生活型态”。

“如果我们希望世界有和平，就必须改变我们的欲望，因为在对统治和征服有贪得无厌的欲望的地方，那里必会有冲突、暴力和死亡。在渴望那带来正义、真理、爱和在天主内生命的食粮的地方，那里就会有和平。”

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