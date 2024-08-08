「相遇学校」在东南亚启动首个教育计划

「相遇学校」与印尼教育部合作，并在全球5P运动的支持下，宣布要在印尼推出「公民学校」计划。届时，两百名来自该国不同岛屿、不同教育机构的学生代表，将会参与其中。

（梵蒂冈新闻网）「相遇学校」（Scholas Occurrentes）与印度尼西亚共和国教育、文化、研究和科技部合作，并在全球5P运动（Global 5P Movement）的支持下，宣布要在印尼推出「公民学校」（Scholas Citizenship）计划。这个创新的计划将有两百名来自该国不同岛屿、不同教育机构的学生代表参与其中，标志出一个意义非凡的阶段，因为它是「相遇学校」在东南亚的首个计划。在接下来的十天里，这两百名学生代表会体验到「相遇学校」的经验，聆听彼此的担忧、痛苦和梦想，互相分享，携手寻找解决之道。

为青年带来意义

此活动的目标是提前培育一批大学生和青年教师，让他们能在各自的团体里运用「相遇学校」创新的方法论，进而为青年带来意义，以应对印尼社会当前的需求。

教宗将亲自会见在该国活出「相遇学校」经验的学生，聆听他们，与他们一同庆祝教育的多重面向，也就是在多元中的团结和相遇文化。

全球5P运动

全球5P运动致力于促进民主价值、国际合作与人的潜能，秉持著五大基本原则，即：和平（Peace）、繁荣（Prosperity）、人（Person）、地球（Planet）、伙伴关系（Partnership）。其使命在于促使人权、社会正义和环境健康在世界上蓬勃发展，以共同繁荣与彼此合作为基础，缔造真正的和平。

2022年参与20国集团峰会

2022年，「相遇学校」应邀参加在印尼巴厘岛举行的20国集团峰会。在那场全球盛事期间，「相遇学校」的代表会见了政治界、教育界和社会界的全球领导人，旨在介绍「相遇学校」作为地区教育创新模式的国际经验。

在20国集团峰会的背景下，「相遇学校」也应邀参加论坛（Tri Hita Karana Forum），与印尼教育部长探讨了「相遇学校」在印尼推展活动的可能性。此外，「相遇学校」也与论坛主办方进行讨论，以期在印尼和全亚洲加强与有关各方的联系。

「相遇学校」秉持教宗方济各提出的使命，即促进相遇及和平的文化，曾经前往印尼龙目岛的一个村庄（Genggelang）进行访问。「相遇学校」的代表们在那里与当地青年共度时光，并且种下了一颗象征这个承诺的橄榄树。

印尼青年在西班牙接受国际「相遇学校」团队的培育

「相遇学校」派遣了一支队伍前往印尼更好地了解当地环境，并规划有效的行动策略。他们与地方当局、学校和大学密切联系，制定出一份完整的工作方案，目的是在印尼青年之间推广全球公民意识。

「相遇学校」遴选了一批印尼青年远赴西班牙格拉纳达，接受关于相遇学校方法论的密集培训，好能将这个方法论带回各自的团体。

经过了相关评估后，对于在东南亚开设首个据点一事，「相遇学校」决定达成共同协议，并有一支常驻队伍负责发展体育、艺术和科技方面的计划。

教宗方济各将于9月4日牧灵访问印尼期间，主持开启「相遇学校」的典礼。

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