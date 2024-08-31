关于传信大学未来的特别全体会议

圣座福音传播部召集了来自五大洲的枢机、主教、修女和传教士，就传信大学的身份和使命进行探讨。该大学由乌尔巴诺八世教宗设立，以支持教会在福音宣讲中的工作。信仰通讯社主任贾尼·瓦伦特（Gianni Valente）作了有关的报导。

圣座福音传播部（初传福音和新建地方教会部门）的成员，即来自五大洲的枢机、主教、修女和传教士们8月29日和30日举行特别全体会议，反思和讨论宗座传信大学的身份、使命、期望和未来。这所大学约在四百年前由乌尔巴诺八世教宗创立，以支持全球教会在福音宣讲中的使徒工作。本次全体会议旨在响应教宗方济各多次呼吁的重振与圣座相关的大学机构的计划，通过宗座宪令《真理的喜乐》（Veritatis gaudium）对教会大学和院系进行规范。

身份、历史与未来

传信大学的历史充满了独特的魅力，自始至终与传信部（现由塔格莱枢机领导的圣座福音传播部特别部门）的发展息息相关。位于贾尼科洛山的这所大学是几个世纪以来唯一被公认为是圣座部会不可或缺且结构性的一个重要机构，甚至在费用管理方面也是如此。传信大学的大部分学生都是通过圣座福音传播部资助的奖学金来完成学业的。而在创立该大学的初期设想中，已经体现出了前瞻性和先知性。早在1627年，乌尔巴诺公学作为如今传信大学的前身就已成立，目的是为地方教会培养福传使命的人员，在各自的教会辖区宣讲福音。这意味著为修生、司铎和修女提供智识、牧灵和灵修途径，使他们能够履行使命，为各自所属的教会服务。早在17世纪中叶之前，位于西班牙广场的历史性宫殿，现为圣座福音传播部的办公地，就已经接纳了来自传教区的学生，他们居住在这里，并以拉丁语上课，虽然语言和文化背景各不相同，但在信仰上却保持一致。

目标

与会者有机会探讨更新学术工具、方法和程序的标准和建议，并确定需要加强的研究领域，以更好地关注当前背景，落实传信大学一贯的倾听地方文化的态度。研究中心和研究所的数量可能会增加，特别是专注于特定教学领域和主题的机构，例如自1975年起已在传信大学运作的中国及亚洲研究中心。此外，也可以通过新的形式充分利用和加强一些潜在资源，例如与106个隶属于传信大学或以不同方式与传信大学相关联的研究所和中心的关系。这些研究所和中心分布在全球40个国家。

已经开始的更新

在工作会议中，还将展示和评估自去年启动的更新初步成果。自2023年9月，教宗方济各任命博诺莫（Vincenzo Buonomo）教授为圣座驻宗座传信大学代表以来，这一重整工作已经开始。在任命博诺莫教授的法令中，教宗方济各还提到了“修订大学结构，并根据《真理的喜乐》宗座宪章对学院和研究所的章程和其他规章进行调整”，以及“按照圣座机构的现行法规调整行政组织”。

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