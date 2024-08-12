帕罗林与佩泽希齐扬通电话：避免扩大中东地区的冲突

圣座国务卿帕罗林枢机8月12日与伊朗新任总统通电话，表达圣座对在中东发生的情况极为关切，希望避免冲突升级，而应选择对话、谈判及和平。

（梵蒂冈新闻网）在伊朗要对以色列进行报复性打击的阴影下，圣座国务卿帕罗林枢机8月12日早晨与伊朗新任总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）进行了电话交谈。对话、谈判、和平，以及不扩大已经“极为严重”的冲突：这是帕罗林枢机在与伊朗领导人的电话交谈中指出的要点。梵蒂冈新闻室主任布鲁尼公布了上述消息。

圣座新闻室的公告表示，帕罗林枢机祝贺佩泽希齐扬于 7 月初当选为这个伊斯兰共和国的总统，并于 7 月 28 日上任。电话中谈到了“共同关心的议题”，帕罗林枢机尤其“表达了圣座对在中东发生的情况极为关切，重申需要以各种方式避免扩大正在进行的极严重的冲突，而应选择对话、谈判及和平”。

众所周知，哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）7 月 31 日在德黑兰遇害，伊朗为了这起事件誓言要进行报复行动，对以色列进行打击。这一次，战争的风险更加严重，整个国际社会都在呼吁避免这场进攻行动，因为它会危及整个中东地区的稳定。

教宗方济各也对中东地区的局势表示担忧，他在8月7日的公开接见活动中再次吁请停止敌对行动。教宗说，“我再次呼吁有关各方不要让冲突蔓延开来，要在所有战线立即停火，首先是加沙地带，那里的人道主义状况非常严重”。教宗祈愿“真诚寻求和平以消除纷争，爱能够战胜仇恨，宽恕能够平息报复”。

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