帕罗林枢机从亚西西发出和平呼吁：战争对任何人都无益处

圣座国务卿帕罗林枢机8月11日在亚西西主持隆重礼仪，庆祝圣女加辣的瞻礼。枢机在此机会回答记者的提问，关于乌克兰进攻库尔斯克，他表示“局势的发展令人担忧，和平会变得遥远”。

（梵蒂冈新闻网）8月11日，圣女加辣瞻礼，圣座国务卿帕罗林枢机在亚西西奉献于这位圣女的大殿主持隆重礼仪。他在讲道中表示：“在这个庆典的机会上，我愿从亚西西发起热切祈祷并为全世界呼吁和平。正如教宗多次重申的那样，战争对所有人都是失败，对任何人都没有益处。”

对进攻库尔斯克感到担忧

帕罗林枢机今年7月访问了乌克兰，到过基辅、敖德萨和利沃夫。他在亚西西主持庆典之前回答了当地记者的几个问题，其中一个就是关于乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区发动的进攻。帕罗林枢机答道，“这种局势的发展非常令人担忧，因为这意味著开辟新的战线。从这层意义说，和平的可能性越来越远”。

在渴求爱的世界中给予爱

帕罗林枢机在弥撒讲道中也谈到战争，并为世界和平发出呼吁。枢机感谢亚西西教区主教索伦蒂诺（Domenico Sorrentino）、加辣会的修女们、方济各会的会士们、其它修会的男女会士，以及当地最高政治和军事当局和参礼的数千名信友，同时强调，“在一个日益缺乏爱却又越来越渴求爱的世界上”，需要给予爱。

圣女加辣的贫穷典范

谈到爱的思想，枢机强调圣女加辣彻底选择了贫穷，“这在我们社会中是生活的典范。我们的社会以消费主义为标杆，在广告的压力和社会模仿现象的左右下，肆无忌惮地追求满足需要，不可避免地造成经济浪费、污染和享乐主义，把享乐作为人的最高福祉，也是生活的唯一目标”。

礼仪开始前，帕罗林枢机在与记者们的谈话中也重申，“需要空虚自己，就如加辣和方济各立下的芳表。他们所放弃的并不在于物质财产，而是享乐主义、自己的地位和名望，从而以友爱及和平的观念向他人敞开心怀”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html