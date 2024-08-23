帕利亚总主教：为建设和平，需要灵性皈依

宗座生命科学院主席帕利亚总主教在里米尼各民族友谊大会上接受本新闻网采访。他重申，在一个陷入零星第三次世界大战的世界上，基督徒扮演了和平缔造者的角色：众基督信仰教会应当以姐妹相待，让各民族能以兄弟相称。

（梵蒂冈新闻网）建设和平需要关心他人的苦难，这得益于重新发现福音而萌生的灵性皈依。宗座生命科学院主席帕利亚（Vincenzo Paglia）总主教在本新闻网设于里米尼各民族友谊大会的媒体工作站接受采访，强调了这个重点。总主教于8月22日下午3点与意大利副总理兼外交与国际合作部部长塔尼亚（Antonio Tajani）一同在里米尼大会的圆桌会议上发言，主题为「和平的进程」。

和平一词对很多人来说似乎遥不可及，但帕利亚总主教经常鼓励大家绝不要放弃建设和平，并引用教宗方济各的《愿祢受赞颂》通谕和《众位弟兄》通谕。

对此，帕利亚总主教表明，这是因为「今天世界各地都缺乏愿景。每个国家，甚至是每个人，往往只顾自己；换句话说，虽然世界已经全球化，经济触及全球各地，但是每个人只关心自己，追求并捍卫自身的利益或个人的进程」。

「教宗方济各则为我们提供了一个愿景：我们生活在同一个家园里，即地球」。这是《愿祢受赞颂》通谕的内涵。「我们是由众多民族组成的唯一大家庭，这是普世手足情谊，因为坚信所有这些儿女拥有同一个天父，此乃缔造和平的关键所在」。

谈到教宗方济各所说的「零星的第三次世界大战」，总主教指出，「实际上，正在进行的战争有59个，但大家每天只谈论其中的两个。现在的关键点是什么？我相信需要灵性的皈依，明白我们对所有人负有责任」。

提到建设和平的责任，帕利亚总主教解释道：「很多人在制造战争，而我们每个人都能建设和平，因此没有人能说这与我无关，或者我能拿乌克兰战争怎么办。你可以对发生的事感到悲痛、反感，也可以为此祈祷，与许多努力促进和平、推动团结举措的人合作。我们能做的事有很多。」

帕利亚总主教最后强调：「我们可以从这个具有毁灭性的个人主义，进入到充满友爱之情的『我们』。这是教宗方济各所说的伟大革新，我祝愿所有基督信仰教会，不只是天主教会，都团结一心。那位与保禄六世教宗相拥的阿忒纳格拉（Atenagora）宗主教曾说过一句很美的话：『众教会以姐妹相待，各民族以兄弟相称。』假如教会彼此分裂，各民族又会如何呢？这是一个重要的问题。」

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