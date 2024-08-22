圣座驻基辅大使在里米尼大会：这些是让人怀有希望的举动

「你如果渴望和平，就必须为和平做准备。」圣座驻基辅大使在里米尼各民族友谊大会的一场圆桌会议上如此表示。他讲述了俄罗斯侵略以来的情况，并强调很多团结互助的举动让人有信心展望未来。

（梵蒂冈新闻网）在战争的背景下，温柔的举动成了英勇壮举，这些是爱德的果实。圣座驻乌克兰大使库尔伯卡斯（Visvaldas Kulbokas）总主教在里米尼各民族友谊大会上如此表示。他通过视频连线参加了里米尼大会的一场圆桌会议，向台下满席的听众强调：「你如果渴望和平，就必须为和平做准备。」

悲惨的局势造成乌克兰百姓生活在水深火热中。库尔伯卡斯总主教分享了几个雪中送炭的慷慨义举。一名乌克兰妇女在许多熟人的帮助下，将6千万美元的援助送回国内。还有一名有信仰、但不认为自己属于任何基督信仰教会的男士，他向总主教讲述了自己如何协助280人逃离战火。

此外，马里乌波尔的800人撤离行动，得益于一个基督新教堂区的坚强意志。库尔伯卡斯总主教说：「这就是我把希望寄托在民间社会上的原因。」

这位圣座大使认为，正是民间社会才能最先了解一些处境的危险性。「之前早就有些迹象表明，某些事情行不通。我也曾低估了某些进程的演变。生活教导我们，面对巨大的挑战，必须作出极大的努力。对此，我觉得，各种机构天生就难以预料事态的进展。个人比机构更能察觉到危难。但的确，战争并不遵循任何规则，因此机构总是猝不及防。」

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