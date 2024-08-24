菲西凯拉总主教：在怨恨与报复的氛围中，禧年是希望之路
（梵蒂冈新闻网）望德与宽恕：这两个词是圣座福音传播部代理部长、2025禧年负责人在里米尼各民族友谊大会上提出的关键词，用来解释教宗方济各以《望德不叫人蒙羞》诏书所钦定的禧年。在一场以2025禧年为主题的圆桌会议上，菲西凯拉总主教指出，「少了望德，我们就领会不了生命的本质，难以深入基督徒生活的本质，因为望德同信德及爱德一起呈现出基督信徒的风格」。
望德与奉献
禧年的真谛在于两大元素的合一：望德本身，以及「奉献、付出、参与，以及提出望德的具体记号的能力」。菲西凯拉总主教表示，这意味著「整个教会、全人类的个人道路，因为我们人人都在旅途上。在现在这样的期间，每天存在著很多暴力」。
赦罪是天主的宽恕，「没有什么好牟利的」
圣座福音传播部代理部长继续表示，「拿赦罪来牟利」的事应当予以根除。总主教说：「我从来不用这个说法，希望我永远也不会用到。没有什么好牟利的，因为没有什么好买卖的。」赦罪是天主的礼物，「禧年是宣布我们领受一个莫大的宽恕之恩」。
总主教表示，教宗在禧年诏书中强调，宽恕并不改变过去，却能帮助人更好地善度未来。为了向前展望，这是个必不可少的指示。「在一个也充斥著怨恨、暴力和报复的氛围中，禧年提醒我们天主的鸿恩。宽恕、赦罪是圣宠，不是夺得而来的。牟利没有任何意义。天主宽恕的经验通过一段旅途而来：朝圣、跨越圣门、宣认信仰、爱德善功。宣讲意味著天主来与你相遇了。」
此外，罗马市长、禧年专员瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）也通过视频连线发言。他称禧年既是一个「令人心潮澎湃的挑战」，也是一个充满灵性意义的机遇，它能让意大利首都变得「美好、有效率和包容」，并且符合「教宗指示的价值」，例如：「团结、包容、保护受造界，以及更好地接纳每一个人的责任」。届时，预计将有3300万名朝圣者前来，每天会有超过10万人。市长最后强调，罗马即将准备好应对如此庞大的人数。
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