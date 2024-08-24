菲西凯拉总主教：在怨恨与报复的氛围中，禧年是希望之路

圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在里米尼各民族友谊大会上谈论2025圣年，解释望德的价值，并强调赦罪是天主的宽恕，是不可拿来「牟利」的恩典，因为「没什么好买卖的」。罗马市长瓜尔蒂耶里宣布，禧年期间预计每天将有10万名朝圣者涌入意大利首都。

（梵蒂冈新闻网）望德与宽恕：这两个词是圣座福音传播部代理部长、2025禧年负责人在里米尼各民族友谊大会上提出的关键词，用来解释教宗方济各以《望德不叫人蒙羞》诏书所钦定的禧年。在一场以2025禧年为主题的圆桌会议上，菲西凯拉总主教指出，「少了望德，我们就领会不了生命的本质，难以深入基督徒生活的本质，因为望德同信德及爱德一起呈现出基督信徒的风格」。

望德与奉献

禧年的真谛在于两大元素的合一：望德本身，以及「奉献、付出、参与，以及提出望德的具体记号的能力」。菲西凯拉总主教表示，这意味著「整个教会、全人类的个人道路，因为我们人人都在旅途上。在现在这样的期间，每天存在著很多暴力」。

赦罪是天主的宽恕，「没有什么好牟利的」

圣座福音传播部代理部长继续表示，「拿赦罪来牟利」的事应当予以根除。总主教说：「我从来不用这个说法，希望我永远也不会用到。没有什么好牟利的，因为没有什么好买卖的。」赦罪是天主的礼物，「禧年是宣布我们领受一个莫大的宽恕之恩」。

总主教表示，教宗在禧年诏书中强调，宽恕并不改变过去，却能帮助人更好地善度未来。为了向前展望，这是个必不可少的指示。「在一个也充斥著怨恨、暴力和报复的氛围中，禧年提醒我们天主的鸿恩。宽恕、赦罪是圣宠，不是夺得而来的。牟利没有任何意义。天主宽恕的经验通过一段旅途而来：朝圣、跨越圣门、宣认信仰、爱德善功。宣讲意味著天主来与你相遇了。」

此外，罗马市长、禧年专员瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）也通过视频连线发言。他称禧年既是一个「令人心潮澎湃的挑战」，也是一个充满灵性意义的机遇，它能让意大利首都变得「美好、有效率和包容」，并且符合「教宗指示的价值」，例如：「团结、包容、保护受造界，以及更好地接纳每一个人的责任」。届时，预计将有3300万名朝圣者前来，每天会有超过10万人。市长最后强调，罗马即将准备好应对如此庞大的人数。

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