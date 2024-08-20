皮扎巴拉枢机：和平艰难，急需停火

在里米尼各民族友谊大会开幕前，耶路撒冷拉丁礼宗主教向梵蒂冈媒体谈到在圣地感受到的“小小的希望”。他说，需要推动一种修和的文化，好能摆脱欺压的重担。

（梵蒂冈新闻网）“此时谈不了和平”。耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机以这句话概述了哈玛斯与以色列发生冲突的这几个月来的圣地局势。在里米尼各民族友谊大会于8月20日开幕之前，枢机接受梵蒂冈媒体采访，强调需要“努力促成停火、阻断军事行动，以此开启治愈进程，建立彼此间的信任”。

皮扎巴拉枢机表示，“道路是存在的，但在政治层面缺乏走上这条路的意愿，这需要处在危机的政治和宗教领导层有这个愿望”。枢机重申，重要的是，尽一切可能，甚至从基层做起。

“小小的希望”

枢机指出，希望是此时所需要到话语，但不可混淆这话语的意思。他说，“希望并不表明事情即将结束，因为前景在短期内并非积极。希望则是一种内心的态度，让人能以圣神的眼光看到人眼所看不到的事物”。小小的希望激励著当地教会，她在加沙地带和约旦河西岸扶持大约有600人的小团体，分发生活必需品。皮扎巴拉枢机提到为启用诊所和一年前关闭的学校所尽的努力，以及重新建立“正常的”互动关系，他说，“这有助于摆脱欺压的重担”，创造就业机会，尽管这样的机会匮乏。

和平是一种文化

皮扎巴拉枢机在访谈结束时表示，人人都能为建设和平做点事。他说：“和平是一种文化，而非一个人必须做的事。和平是政治、教育必须做的事，是媒体的义务，是全方位的工作，在一个全球化的世界上，没有一个人是孤岛。和平是一种文化。”

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