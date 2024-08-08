世青节官方媒体发布一部回顾里斯本世青节的影片

在里斯本世青节结束一周年之际，世青节的官方社交媒体频道发布了一部为纪念这盛大活动的影片：与生活的耶稣相遇。影片中有来自全球各地的青年与教宗方济各互动的一幕幕片段。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各勉励150万名参加2023年世青节（GMG）的青年不要害怕未来、聚集在里斯本的世界各地朝圣者的面容，以及主题曲《即刻出发》（Ai pressa no ar），是回顾里斯本世青节影片的主要节奏。这影片刚刚在世青节的官方社交媒体上发布，纪念去年8月6日于葡萄牙里斯本举行的这一国际盛事结束一周年。

阿吉亚尔枢机：“我们是充满生机的教会。”

葡萄牙世青节的总协调人阿吉亚尔（Américo Aguiar）枢机评论道：“回顾过去的这一年，每一天、每一次旅程、每一次相聚、每一次庆典，一切都是值得的。”正如每次世青节结束时一样，没有人能预料这些活动会在青年朝圣者的生活中，或者在地方教会，甚至在普世教会中，会结出什么样的果实。当我们谈论天主在人类的心中这样的生活时，我们无法来计算。然而，在教会的日常生活中，天主一步一步地改变每个人的生命。

枢机接著说：“这一切都是值得的，因为我们是主耶稣活生生的教会。无论歌唱、祈祷，还是哭泣；无论喜乐、悲伤，还是满怀希望和信心，我们都聚集在耶稣内，与生活的耶稣在一起。我们围绕在善牧身旁，只要看到祂经过就欣喜万分。我们是主耶稣活生生的教会，我们所有人和每一个人都是被爱的子女。”

世青节的象征物交接仪式

现在，目光投向了2027年的首尔，通过2025年的青年禧年，圣座平信徒、家庭和生命部继续陪伴即将在各地方教会庆祝的世青节的准备工作。同年11月24日基督普世君王节这一天，将举行世青节的象征物的交接仪式，那是一具木制十字架和一幅罗马人民救援之母像的复制品，里斯本的青年将它们交到首尔的青年手中。

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