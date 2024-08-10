从教宗瑞士卫兵到司铎：谦逊地服务

现年34岁的格朗让接受本新闻网采访，讲述了他从身穿教宗瑞士卫队军服到戴上罗马领的历程。他原先是个训练有素的士兵，现在以更灵性的方式为教宗和教会效力。

（梵蒂冈新闻网）格朗让（Didier Grandjean）生长在瑞士弗里堡一个虔诚的教友家庭，他很自然地萌生了服务教会的愿望。在完成了教宗瑞士卫队的新兵训练后，他于2011年至2019年在梵蒂冈度过军旅生活。

21岁那年，格朗让正式入伍。他常在服务中「与朝圣者接触」，并因他们的深厚信仰而大为感动，从中获得启发。他告诉本新闻网，当时，他甚至会在站岗时祈祷和省思。

这份从军经验对他的灵修陶成至关重要，促使他走上司铎的圣召之路。他在这条路上找到归属感。

家庭对他修道的支持

虽然格朗让的家人是热心教友，但他们刚听到他要弃俗修道时，仍然感到讶异。这是意料之中的反应。

然而，格朗让紧接著得到了挚爱的正面回应和支持。这激励他坚决又有信心地迎向修道的召叫。格朗让的父亲在他入修院前说：「去吧！这是你的道路。」

梵蒂冈城国与教宗瑞士卫队的关联性

2013年选举教宗会议期间，格朗让体验到了一个关键性的时刻：他亲眼目睹教会的伟大和象征意义，以及教宗方济各的奉献。

他那一刻理解到的价值，代表了传统与创新、安全及荣誉服务。这些是梵蒂冈城国和教宗瑞士卫队的核心价值。瑞士卫兵与司铎之间在本质上紧密相连的服务价值，正是纪律和同伴情谊。

格朗让意识到，坚定不移地献身于为人服务或投身于一项事业，都需要坚忍不拔的毅力。他指出，「祈祷有如搏斗」。

无论是作为瑞士卫兵，还是作为修生，启发格朗让的都是「天主的众仆之仆」（Servus servorum Dei）这个称号。这是长久以来对教宗的尊称，对此格朗让怀著无私奉献、虚怀若谷、不求回报的愿望予以诠释。

承诺的危机

这位弗里堡的修生领悟到「天主的众仆之仆」的社会幅度，坦承守独身会有的孤独感。然而，他吐露道，在为教友弟兄姊妹的服务中，他寻找这份家庭的关爱。

格朗让对日益盛行的「安逸社会」表示担忧。在这样的社会中，世俗化现象越来越常见，自我牺牲和长期承诺的重要性日渐衰减。这不仅发生在司铎职务上，在婚姻生活中也是如此。因此，他吁请人们有勇气跟随信仰的道路，在其中找到喜乐，因为「基督会时时刻刻与你同在」。

希望的讯息

尽管回应司铎或修道圣召的人数减少，人们仍然向经验丰富的司铎请益，而且司铎给人带来喜乐、为人指点迷津。

格朗让在最后传达的讯息中，总结了他多年前在教宗瑞士卫队体验到的感受。他说，教会和领受教会职务的人，必须始终在那里为人服务，因为「你在原本生活中所放弃的一切，将会百倍地还给你」。

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