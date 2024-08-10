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2024.08.05 Didier ex guardia
2024.08.05 Didier ex guardia
2024.08.05 Didier Grandjean und Romano Pelosi Radio Vatikan
2024.08.05 Didier Grandjean und Romano Pelosi Radio Vatikan
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
梵蒂冈
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从教宗瑞士卫兵到司铎：谦逊地服务

现年34岁的格朗让接受本新闻网采访，讲述了他从身穿教宗瑞士卫队军服到戴上罗马领的历程。他原先是个训练有素的士兵，现在以更灵性的方式为教宗和教会效力。

（梵蒂冈新闻网）格朗让（Didier Grandjean）生长在瑞士弗里堡一个虔诚的教友家庭，他很自然地萌生了服务教会的愿望。在完成了教宗瑞士卫队的新兵训练后，他于2011年至2019年在梵蒂冈度过军旅生活。

21岁那年，格朗让正式入伍。他常在服务中「与朝圣者接触」，并因他们的深厚信仰而大为感动，从中获得启发。他告诉本新闻网，当时，他甚至会在站岗时祈祷和省思。

这份从军经验对他的灵修陶成至关重要，促使他走上司铎的圣召之路。他在这条路上找到归属感。

家庭对他修道的支持

虽然格朗让的家人是热心教友，但他们刚听到他要弃俗修道时，仍然感到讶异。这是意料之中的反应。

然而，格朗让紧接著得到了挚爱的正面回应和支持。这激励他坚决又有信心地迎向修道的召叫。格朗让的父亲在他入修院前说：「去吧！这是你的道路。」

梵蒂冈城国与教宗瑞士卫队的关联性

2013年选举教宗会议期间，格朗让体验到了一个关键性的时刻：他亲眼目睹教会的伟大和象征意义，以及教宗方济各的奉献。

他那一刻理解到的价值，代表了传统与创新、安全及荣誉服务。这些是梵蒂冈城国和教宗瑞士卫队的核心价值。瑞士卫兵与司铎之间在本质上紧密相连的服务价值，正是纪律和同伴情谊。

格朗让意识到，坚定不移地献身于为人服务或投身于一项事业，都需要坚忍不拔的毅力。他指出，「祈祷有如搏斗」。

无论是作为瑞士卫兵，还是作为修生，启发格朗让的都是「天主的众仆之仆」（Servus servorum Dei）这个称号。这是长久以来对教宗的尊称，对此格朗让怀著无私奉献、虚怀若谷、不求回报的愿望予以诠释。

承诺的危机

这位弗里堡的修生领悟到「天主的众仆之仆」的社会幅度，坦承守独身会有的孤独感。然而，他吐露道，在为教友弟兄姊妹的服务中，他寻找这份家庭的关爱。

格朗让对日益盛行的「安逸社会」表示担忧。在这样的社会中，世俗化现象越来越常见，自我牺牲和长期承诺的重要性日渐衰减。这不仅发生在司铎职务上，在婚姻生活中也是如此。因此，他吁请人们有勇气跟随信仰的道路，在其中找到喜乐，因为「基督会时时刻刻与你同在」。

希望的讯息

尽管回应司铎或修道圣召的人数减少，人们仍然向经验丰富的司铎请益，而且司铎给人带来喜乐、为人指点迷津。

格朗让在最后传达的讯息中，总结了他多年前在教宗瑞士卫队体验到的感受。他说，教会和领受教会职务的人，必须始终在那里为人服务，因为「你在原本生活中所放弃的一切，将会百倍地还给你」。

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2024 August 10, 13:16
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