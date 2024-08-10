菲西凯拉总主教期许执事：向世人讲述那不叫人蒙羞的望德

圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在第29届意大利全国执事会议上讲话，他期许二百多位终身执事：“如果我们要接受现今福传的挑战，就该当知道如何给信德的言语穿上望德的衣服。”

（梵蒂冈新闻网）“先知”蒙召去“给予安慰”；基督徒作为“望德的播种者”，肩负著“保持望德活力”的“责任”，它让团体在困难及痛苦的时刻“看到出路和解决办法”。这是圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教在第29届意大利全国执事会议上向二百多位终身执事讲话时，对执事使命做的总结。

先知、望德的播种者

在谈到该届的主题“执事、先知和望德的播种者”时，菲西凯拉总主教首先讲到“先知”概念，说“它意义伟大，能够最好地诠释执事们蒙召在望德的禧年展开的服务，他们能够“与心灵对话”，并指出“当走的道路，以充分理解生活中信仰的意义”。其次是望德：在时下，“科学进步与技术充斥于我们日常有关希望的话题”，我们寄望于此，但“不幸的是，这种希望很容易令人失望”，“因为不可能实现而破灭”。

以望德的衣服穿上信德

接著，菲西凯拉总主教讲到教宗方济各颁布的2025年禧年诏书《望德不叫人蒙羞》。他解释说，“每个实现不了的幻想所带来的失望，都会成为有用且有益的工具，它将我们的目光引向望德所指的真正目标”。这可以视为“出自天主启示的一个自由召唤”。

随后，菲西凯拉总主教指出，为了“迎接我们这个时代福传的挑战”，“就该当知道如何给信德的言语穿上望德的衣服。这个禧年要成为实现这一目标的一个绝佳机会”。

最后，他邀请全体与会终身执事于明年2月21日至23日参与禧年的执事活动。

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